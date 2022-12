Im Kampf gegen hohe Inflation: EZB hebt Leitzins erneut an

Euro-Zone

+ © IPPEN MEDIA Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Die EZB hat die Zinsen zuletzt mehrfach angehoben. Am Donnerstag legten die Währungshüter erneut nach, aber nicht mehr ganz so kräftig wie zuvor.

Frankfurt/Main - Die Europäische Zentralbank (EZB) kämpft mit einer weiteren Zinserhöhung gegen die Inflation. Der Leitzins im Euroraum steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent, wie die EZB am Donnerstag mitteilt. Zuvor hatten die Währungshüter die Zinsen zweimal in Folge um jeweils 0,75 Prozentpunkte angehoben.

Erst am Mittwoch hatte auch die US-Notenbank den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 4,25 bis 4,5 Prozent erhöht. Damit fiel der Zinsschritt aber kleiner aus als nach den Notenbank-Sitzungen in den Monaten zuvor. Mehr in Kürze (utz)