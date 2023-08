Kampf gegen Inflation und schwächelnde Wirtschaft: EZB denkt über Zinspause nach

Insider berichten

+ © Sebastian Gollnow / dpa Die Europäische Zentralbank: Insidern zufolge könnte eine Zinspause zur Debatte stehen. © Sebastian Gollnow / dpa

Die Konjunkturaussichten sind gar nicht mal so rosig - und die Währungshüter der EZB deshalb zunehmend besorgt. Eine Zinspause steht deshalb wieder zur Debatte.

Jackson Hole - Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) sind wegen der sich eintrübenden Konjunkturaussichten Insidern zufolge zunehmend besorgt. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause nehme zu, auch wenn die Debatte noch nicht abgeschlossen sei, sagten mehrere mit den Diskussionen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Die EZB hat im Kampf gegen die Inflation seit Sommer 2022 bereits neun Mal in Folge die Zinsen angehoben - zuletzt im Juli um einen viertel Prozentpunkt. Der am Finanzmarkt wichtige Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, liegt inzwischen bei 3,75 Prozent - das höchste Niveau seit 23 Jahren. Für die nächste Zinssitzung am 14. September hat sich die EZB bislang alle Optionen offen gelassen.

Insider: Stimmung ändert sich

Gespräche mit acht Währungshütern in Europa sowie am Rande des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole deuten inzwischen darauf hin, dass sich die Stimmung ändert. In den vergangenen sechs Wochen waren mehrere wichtige Konjunkturindikatoren hinter den Erwartungen zurückgeblieben. „Die Zahl der Stimmen, die für eine Pause plädieren, nimmt mit dem Eintreffen von Daten zu“, sagte einer der Insider.

Mehrere Euro-Wächter merkten an, sie sähen die Wahrscheinlichkeit zwischen einer Anhebung und einer Pause inzwischen gleichmäßig verteilt. Eine kleinere Zahl von Währungshütern sah eine Pause dagegen als wahrscheinlicher an. Keiner der Währungshüter hielt eine Anhebung für das wahrscheinlichste Resultat, selbst wenn dies ihre bevorzugte Option ist. Vor sechs Wochen wurde dagegen noch eine Anhebung als das wahrscheinlichste Szenario angesehen. Die EZB lehnte eine Stellungnahme ab.

Alle Insider stimmten überein, dass selbst bei einer Zinspause im September die EZB klar machen müsse, dass ihr Arbeit noch nicht getan ist und weitere Zinserhöhung nötig sein könnten. Es könnte Monate dauern, vielleicht bis Anfang 2024, bevor man sicher sein könne, dass sich die Inflation im Euro-Raum auf das Zwei-Prozent-Ziel der EZB zubewege. Zuletzt lag die Teuerung bei 5,3 Prozent. (reuters, lf)