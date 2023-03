EU-Abstimmung über pauschales Verbrenner-Aus wird verschoben

Brüssel

+ © IPPEN MEDIA Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Die EU nimmt die endgültige Entscheidung über ein pauschales Aus für Fahrzeuge mit Verbrennermotoren kurzfristig vom Tisch.

Brüssel - Die EU-Staaten werden am kommenden Dienstag nicht wie ursprünglich geplant eine endgültige Entscheidung über das pauschale Verbot neuer Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 treffen. Das teilte ein Sprecher des zuständigen schwedischen EU-Ratsvorsitzes am Freitag in Brüssel mit. Mehr in Kürze. (dpa/utz)