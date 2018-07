Kunde freut sich auf Pizza „Grande“ und erlebt herbe Enttäuschung

Dr. Oetker

+ © Twitter/GrmpyFlx Groß schaut die Pizza von Dr. Oetker irgendwie nicht mehr aus © Twitter/GrmpyFlx

Eine richtig große Spinatpizza wollte sich ein Twitter-User gönnen und besorgte sich eine Tiefkühlpizza von Dr. Oetker mit dem verheißungsvollen Namen „Grande“. Als er die Verpackung aufmachte, erlebte er eine Enttäuschung.

Bielefeld - Ein bisschen so, als hätte da schon jemand dran genagt, schaut die Pizza eines Fastfood-Liebhabers aus, die er auf Twitter postete.

„Hallo @DrOetkerPizzaDE , knabbert ihr die Pizzen in der Fabrik an und schickt sie dann in die Läden?“ fragt er bei Dr. Oetker nach und urteilt fachmännisch: ",Grande‘ ist die jedenfalls nicht (mehr)!“

Angebissene Dr. Oetker-Pizza?

Man braucht keine Lupe, um festzustellen - da fehlt tatsächlich was. Ein Stück ist komplett abgebissen und auch die andere Hälfte sieht aus wie angenagt. Dr. Oetker bezieht direkt Stellung und gibt zu: „Autsch. Das tut uns leid, da fehlt es wirklich ein bisschen am "grande". Bitte schick das Foto einmal per Mail an uns. Wir kümmern uns darum!“

Dr. Oetker auf Expansionskurs

Kürzlich machte Dr. Oetker Schlagzeilen weil der Konzern nach dem Verkauf der Reederei Hamburg-Süd weitere Übernahmen anpeilt. Durch den Verkauf sei die Liquidität zur strategischen Weiterentwicklung der Gruppe erheblich verbessert worden. Es gebe noch Märkte mit Wachstumspotenzial für die klassischen Oetker-Geschäftsmodelle.

