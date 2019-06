Kundin benimmt sich extrem respektlos an Fleischtheke - Edeka hält ihr Standpauke von Filialleitung

Facebook-Hit

„Man zeigt nicht mit dem nackten Finger auf angezogene Leute!“ Und schon gar nicht redet man abfällig über sie. Ob das diese Edeka-Kundin nun verstanden hat?

Lichtenfels - Man kann wirklich nur hoffen, dass die Kundin mit Schamesröte im Gesicht den Facebook-Post und die Tausenden Reaktionen darauf gelesen hat. Und natürlich, dass sie danach ihr Verhalten und die Erziehung ihres Kindes grundlegend überdenkt.

In der Edeka-Filiale Werner in Lichtenfels spielte sich am Mittwoch vor der Fleischtheke ein Vorfall ab, der viele wütend macht. Auf der Facebook-Seite der Edeka-Filiale wird darüber berichtet. Eine junge Mutter habe mit dem Finger auf eine der Verkäuferinnen gezeigt und ihrem Kind gesagt: "Wenn Du weiterhin nichts für die Schule lernst, dann stehst Du auch mal dort hinten!"

Satz der Mutter ein Schlag ins Gesicht der Edeka-Mitarbeiter an der Fleischtheke

Ein Schlag ins Gesicht für die Edeka-Mitarbeiter, den sich die Filialleitung nicht bieten ließ. In einem Facebook-Beitrag erhielt die respektlose Mutter eine regelrechte Standpauke. Der Konter wird zum viralen Hit.

Zunächst klärt Edeka darüber auf, dass in den Filialen nur gut ausgebildete Fachkräfte arbeiten, „viele mit mittlerer Reife, einige sogar mit Abitur“. Dann hinterfragt die Filialleitung die Wertevermittlung der Frau an ihr Kind. „Einen Abschluss in Empathie und Menschlichkeit, Respekt und Wertschätzung erhält Ihr Kind nicht in der Schule - aber das erledigen wir später gerne für Sie. Falls Ihr Kind doch den Abschluss schafft. Und mit etwas Glück vielleicht dann doch hinter unserer Fleischtheke steht und eine Ausbildung macht. Und Menschen wie Sie dann trotzdem mit einem Lächeln bedient. Da es gelernt hat, dass jeder Mensch Respekt verdient hat. Auch wenn es manchmal etwas schwerer fällt!“

Edeka-Filiale in Lichtenfels lässt sich das nicht bieten - Tausende teilen Beitrag auf Facebook

Das sitzt! Und dieser Rundumschlag trifft den Nerv vieler. Schon über 16.000 Mal wurde der Beitrag innerhalb nur eines Tages geteilt. „Ein Hoch auf den Chef, der so hinter seinen Mitarbeitern steht! “, würdigt eine Facebook-Nutzerin den Beitrag begeistert. Eine Edeka-Kollegin erwidert über das Soziale Netzwerk: „Ich bin stolz darauf, eine von diesen Fleischerei-Fachverkäuferinnen sein zu dürfen!“ Andere haben Mitleid mit dem Kind der Frau: „Hauptsache mein Kind ist glücklich mit dem, was es macht. Ein Kind so unter Druck zu setzen geht gar nicht, von der Respektlosigkeit will ich erst gar nicht reden...!“

