Deutschlandticket: 49€-Zeiten könnten schneller vorbei sein, als gedacht

Preis könnte steigen

Die Zukunft des „49-Euro-Tickets“ ist ungewiss. Wegen Fragen bei der Finanzierung könnte der Preis für das Deutschlandticket ansteigen.

Mit dem Deutschlandticket ist Bus- und Bahnfahren in Deutschland deutlich günstiger geworden, doch der Preis könnte bald steigen.

Ab 2024 könnte das sogenannte „49-Euro-Ticket“ teurer werden

teurer werden Bund und Länder diskutieren über die zukünftige Finanzierung des ÖPNV-Abos

Köln – Nur wenige Monate nach der Einführung gibt es erneut Streit um die Finanzierung des Deutschlandtickets. Womöglich mit weitreichenden Folgen. Bereits ab 2024 und somit deutlich früher als gedacht, könnte der Preis für das ÖPNV-Abo ansteigen.

Deutschlandticket ab 2024 teurer? Darum droht eine zeitnahe Preiserhöhung

Bei der Einführung des Deutschlandtickets wurde noch massiv mit dem Preis von 49 Euro im Monat geworben.

Bereits vor Start des Deutschlandtickets hatte es ein regelrechtes Ringen um die Finanzierung gegeben. Nach monatelangem Hin und Her einigten sich Bund und Länder letztlich auf eine Teilung der Kosten von drei Milliarden Euro bis 2025. Lediglich für die darüber anfallenden Mehrkosten wurde nur eine Einigung bis Ende 2023 gefunden. Und genau das könnte nun zum Problem werden.

Damit die Verkehrsunternehmen zukünftig nicht auf den mit dem Deutschlandticket verbundenen Ausfällen sitzen bleiben, muss eine neue Regelung her. Die Länder sehen jetzt vor allem den Bund und somit das entsprechende Verkehrsministerium von Volker Wissing (FDP) in der Verantwortung. Dieses bezeichnet wiederum die Diskussion „durch die angespannte Haushaltslage“ und die „damit notwendige Priorisierung des Mitteleinsatzes erschwert“, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Deutschlandticket: Einigung bis Oktober gefordert

Das erneute Finanzierungsproblem könnte sich womöglich auch auf den Preis des Deutschlandtickets auswirken. Eigentlich sollte dieser in den ersten beiden Jahren nicht erhöht werden, doch bei fehlender Einigung könnte die Teuerung nun deutlich früher kommen. Denn wenn weder Bund noch Länder für die Mehrkosten aufkommen wollen oder können, dann müssen die Verkehrsunternehmen die Kosten wohl auf die Kunden abwälzen. Laut NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer müsse „bis spätestens Oktober Klarheit über den Preis und die Finanzierung des Deutschlandtickets herrschen“.

Bereits kurz nach der Einführung des 49-Euro-Tickets hatten der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) eine Preiserhöhung in Aussicht gestellt. „Ich gehe davon aus, dass wir den Preis erhöhen müssen“, sagte der VDV-Präsident Ingo Wortmann damals gegenüber der AFP. Als Gründe nannte er gestiegen Kosten bei Personal und Material.

Wie teurer könnte das Deutschlandticket werden?

Von Anfang an war kein Hehl daraus gemacht worden, dass der Preis für das Deutschlandticket zukünftig ansteigen könnte – und auch dürfte. „Bei den 49 Euro handelt es sich um einen Einführungspreis. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben bereits vereinbart, dass es von 2024 an eine Dynamisierung in Form eines automatischen Inflationsausgleichs geben soll“, schreibt die Bundesregierung auf seiner Website. Nimmt man die jüngsten Inflationsraten als Gradmesser wären dies in etwa sechs Prozent, umgerechnet also fast drei Euro mehr im Monat.

Wie teuer das ÖPNV-Abo angesichts des Finanzierungsproblems ab 2024 aber tatsächlich werden könnte, ist aktuell komplett unklar. Bereits lange vor dem eigentlichen Start wurde eine deutliche Preiserhöhung des Deutschlandtickets befürchtet. „Wir glauben, dass das Ticket anfangs tatsächlich 49 Euro kostet, der Preis dann aber schon bald auf 69 Euro oder mehr ansteigt“, sagte Andreas Schröder vom Fahrgastverband Pro Bahn gegenüber 24RHEIN im Dezember 2022. Genau diesen Preis hatte der VDV auch ursprünglich gefordert. (os mit dpa/AFP) Fair und unabhängig informiert, was in Köln, Düsseldorf und NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

