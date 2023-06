Peinlicher Start für Jugend-Bahn-Angebot: Website bricht zusammen

60 Jahre Élysée-Vertrag

+ © Hauke-Christian Dittrich / dpa Ein Zugticket für junge Menschen zur Feier der Freundschaft: Ein deutsch-französisches Zugticket findet keinen einfachen Start. © Hauke-Christian Dittrich / dpa

Zur Feier der deutsch-französischen Freundschaft wollen Deutschland und Frankreich 60.000 jungen Menschen Gratis-Tickets für den Zug im Nachbarland schenken. Der Start der Aktion lief bescheiden.

Berlin/Paris – Die Vergabe der 60.000 Gratis-Zugtickets für junge Deutsche und Franzosen, die ihr Nachbarland erkunden wollen, ist gleich zum Auftakt ins Stocken geraten. Die entsprechende Website war kurz nach Beginn der Aktion nicht mehr zugänglich. „Das scheint so zu sein, dass es da am Anfang ein bisschen klemmt, aber wir sind zuversichtlich, dass das relativ flott wieder funktioniert“, sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag in Berlin.

Gratis Bahn-Tickets zur Feier der Freundschaft

Die Aktion hatten die Verkehrsministerien beider Länder anlässlich des 60. Jahrestages des Élysée-Vertrags im Januar angekündigt. Insgesamt 60.000 junge Menschen – je zur Hälfte 18- bis 27-Jährige mit Wohnsitz in Deutschland und Wohnsitz in Frankreich – sollen einen Monat lang zwischen Juli und Dezember 2023 das jeweilige Nachbarland gratis mit der Bahn bereisen können.

„Die aktuellen Geschehnisse in Europa zeigen, wie wichtig der gegenseitige Austausch für das Fortbestehen eines friedlichen und demokratischen Europas ist“, betonte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). „Mit diesem Ticket feiern wir die deutsch-französische Freundschaft und setzen uns dafür ein, die Bahn als Verkehrsmittel zu fördern“, ergänzte sein französischer Amtskollege Clément Beaune.

Nach Paris mit dem 49-Euro-Ticket?

Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums zeigte sich am Montag überzeugt, dass die Tickets bereits im Lauf des Tages vergriffen sein würden. Eine Aufstockung sei nicht geplant. Allerdings war die Website am Nachmittag noch immer überlastet.

Volker Wissing hofft zudem auf eine noch stärkere Zusammenarbeit der beiden Länder im Bereich des Bahnfahrens: Laut ihm sollten Deutschland und Frankreich gegenseitig ihre Zugtickets anerkennen. Damit wäre eine Fahrt nach Paris oder Marseille mit dem 49-Euro-Ticket möglich – und äußerst preiswert. (afp, lf)