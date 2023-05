Deutsche Wirtschaft doch in die Rezession abgerutscht

Konjunktur

+ © IPPEN MEDIA Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Das Statistische Bundesamt hat seine erste Schätzung zum Wirtschaftswachstum revidiert. Danach ist die deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2023 überraschend zurückgegangen.

Wiesbaden - Die deutsche Wirtschaft ist nun doch in eine Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte von Januar bis März um 0,3 Prozent zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag überraschend mitteilte. Damit revidierten die Statistiker ihre ursprüngliche Schätzung von Ende April, die noch eine Stagnation ergeben hatte. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge wird von einer technischen Rezession gesprochen. Im vierten Quartal 2022 war die Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent gesunken. Mehr in Kürze (utz)