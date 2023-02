Höchster Gewinn seit 15 Jahren: Deutsche Bank übertrifft die Erwartungen

Kreditinstitut

+ © IPPEN MEDIA Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt und die Analysten-Erwartungen deutlich übertroffen.

Frankfurt - Die Deutsche Bank hat 2022 den höchsten Gewinn seit 15 Jahren erzielt. Der Vorsteuergewinn erhöhte sich zum Vorjahr um 65 Prozent auf rund 5,6 Milliarden Euro, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Unter dem Strich stand ein Netto-Gewinn von rund 5,02 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 159 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Analysten hatten hingegen 4,17 Milliarden Euro erwartet. „2022 haben wir das beste Ergebnis seit 15 Jahren erzielte“, erklärte Konzernchef Christian Sewig. Mehr in Kürze (utz)