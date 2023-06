Zähe Tarifverhandlungen bei der Bahn gescheitert – unbefristeter Streik droht

EVG prüft nächste Schritte

+ © Fabian Sommer/dpa Vertreter der Deutschen Bahn (vorne) und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG sitzen am Verhandlungstisch in Berlin. © Fabian Sommer/dpa

Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind gescheitert. Das teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Mittwoch mit. Nun könnte ein unbefristeter Streik drohen.

Berlin – Der Tarifabschluss bei der Bahn schien schon eine sichere Sache. Doch nun sind die Tarifverhandlungen gescheitert, teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Mittwochabend in Berlin mit: „Vor dem Hintergrund der seinerzeit in Fulda beschlossenen Forderungen wurde insbesondere die Laufzeit von 27 Monaten als deutlich zu lang sowie die angebotene Lohnerhöhung als zu niedrig und zu spät bewertet“.

Unbefristete Streiks oder Schlichtungsverfahren: EVG beschließt Donnerstag weiteres Vorgehen

Die Deutsche Bahn steht vor der Möglichkeit eines unbefristeten Streiks in den kommenden Tagen und Wochen. Die Gewerkschaft teilte mit, dass sie nun im Bundesvorstand über die nächsten Schritte entscheiden wird. „Der Bundesvorstand der EVG wird morgen in Berlin das weitere Fortgehen beschließen“, sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch.

Verhandlungen der Eisenbahngewerkschaft seit Ende Februar

Seit Ende Februar führt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Tarifverhandlungen mit zahlreichen Eisenbahnunternehmen, um höhere Löhne und Gehälter für etwa 230.000 Beschäftigte zu erreichen. Der Schwerpunkt lag dabei auf den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn (DB), die über 180.000 Mitarbeiter beschäftigt.

EVG meldete noch Dienstag „Durchbruch bei Tarifverhandlungen“

Am Dienstag hatte die EVG noch einen „ersten wegweisenden Abschluss“ vermeldet. In den schwierigen Tarifverhandlungen konnte sich die Gewerkshaft mit den Unternehmen der Transdev-Gruppe (Bayerische Regiobahn, Bayerische Oberlandbahn, NordWestBahn, Transdev Hannover, Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft, Transdev Instandhaltung) auf eine Lohnerhöhung von insgesamt 420 Euro verständigen.

Gewerkschaft forderte ursprünglich 650 Euro mehr für alle Beschäftigten

Ursprünglich forderte die Gewerkschaft eine Erhöhung von 650 Euro pro Monat für alle Beschäftigten, bei den oberen Einkommensgruppen plus 12 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten. Die Bahn stellte Ende Mai eine Erhöhung von insgesamt zwölf Prozent in mehreren Stufen für die unteren Lohngruppen in Aussicht, basierend auf einer Laufzeit von zwei Jahren. Die mittleren Gruppen sollten insgesamt zehn Prozent mehr erhalten, während es für die oberen Gruppen eine Steigerung von acht Prozent geben sollte. Darüber hinaus war eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 2850 Euro vorgesehen.