Deutsche Bahn muss Rekord-Entschädigungen wegen Unpünktlichkeit zahlen

Verkehr

+ © Fabian Sommer / dpa Die Deutsche Bahn wird von vielen direkt mit Verspätungen und Ausfällen in Verbindung gebracht. Für genau diese muss der Konzern eine Rekordsumme an Entschädigungen bezahlen. © Fabian Sommer / dpa

Verspätungen und Ausfälle häufen sich bei der Deutschen Bahn. Im vergangenen Jahr gab es einen Höchstwert an Unpünktlichkeit - und damit auch an Entschädigungen.

Berlin - Weil sich Verspätungen häufen, hat die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr eine Rekordsumme an Fahrgastentschädigungen auszahlen müssen. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Capital am Montag. Die Erstattungen stiegen demnach auf 92,7 Millionen Euro und lagen damit zweieinhalbmal so hoch wie im Vorjahr, als 38,2 Millionen Euro ausbezahlt wurden.

Über drei Millionen Erstattungen - marodes Schienennetz ein Grund

Eine Erstattung bekamen 3,4 Millionen Menschen, so viele wie noch nie - 3,8 Millionen Fälle bearbeitete die Bahn 2022 nach eigenen Angaben insgesamt. Hauptgrund für die Rekordzahlen ist das überlastete und marode Schienennetz, auf dem es immer häufiger zu Störungen und Ausfällen kommt. So lag die Pünktlichkeitsrate im Fernverkehr im vergangenen Jahr bei nur 65,2 Prozent.

Welche Rechte Fahrgästen bei Verspätungen in Zukunft zustehen, ist derzeit in der Diskussion. Nach einer EU-Verordnung sollen die Ansprüche von Bahnreisenden zum Teil deutlich eingeschränkt werden: Analog zum Flugverkehr entfielen dann Entschädigungsansprüche bei „außergewöhnlichen Umständen“. Bei Extremwetter oder großen Naturkatastrophen müsste die Bahn künftig nicht mehr zahlen; auch wenn Personen auf den Gleisen die Weiterfahrt verhindern oder Kabel gekappt wurden, wäre sie nicht mehr in der Pflicht.

Unterdessn startet in Deutschland der Verkauf des bundesweiten Deutschlandtickets - einem Nachfolger des beliebten Neun-Euro-Tickets. (dpa, lf)