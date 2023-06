Dax startet mit leichten Verlusten

Börse in Frankfurt

+ © Fredrik von Erichsen/dpa Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat am Donnerstag nach seinen leichten Vortagesverlusten etwas weiter nachgegeben. Börsianer erklären die derzeitige Zurückhaltung an den Märkten mit der Aussicht auf eine restriktive Gangart der wichtigen Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation. Der Markt setzt auf weiter steigende Leitzinsen - umso mehr, nachdem die Bank of Canada im Kampf gegen die hohe Inflation mit einer Erhöhung überrascht hatte.

Frankfurt/Main - Zudem waren die Aktienkurse in den letzten Monaten bereits stark gestiegen.

Der deutsche Leitindex fiel im frühen Handel um 0,19 Prozent auf 15.930,77 Punkte. Tags zuvor hatte sich das Börsenbarometer einmal mehr an der Charthürde von 16.000 Punkten festgelaufen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Donnerstag um 0,45 Prozent auf 27.017,25 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,32 Prozent abwärts. dpa