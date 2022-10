Dax setzt jüngsten Aufwärtstrend fort

Börse in Frankfurt

+ © Fredrik von Erichsen/dpa Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Im Dax geht es nach dem schwungvollen Start in den Oktober am Dienstag zunächst weiter nach oben. Der deutsche Leitindex legte im frühen Handel um 1,25 Prozent auf 12.362,59 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog um 1,48 Prozent auf 23.005,30 Punkte an. In der Vorwoche war der Dax mit 11.862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen.

Frankfurt/Main - Die US-Indizes, die am Vortag ebenfalls stark in den Oktober gestartet waren, geben das Erholungstempo aktuell vor. Nach dem schwächsten September der vergangenen 20 Jahre hätten vor allem enttäuschende Stimmungsdaten aus der US-Industrie geholfen, hieß es bei den Experten der Credit Suisse. Dieser Dämpfer habe die Sorgen davor gemildert, dass die US-Notenbank Fed in der Geldpolitik die Zügel noch weiter anzieht. In dieses Bild passt am Morgen eine weniger deutliche Leitzinsanhebung in Australien als gedacht. dpa