Dax im Minus - Erzeugerpreisschub erhöht Druck

Börse in Frankfurt

+ © picture alliance / dpa Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © picture alliance / dpa

Die moderate Vortageserholung hat sich für den Dax am Freitag als Strohfeuer erwiesen. Erzeugerpreise aus Deutschland untermauerten einmal mehr den hohen Inflationsdruck. Dies belastete die Kurse im frühen Handel.

Frankfurt/Main - Der deutsche Leitindex verlor zuletzt 0,40 Prozent auf 13.643,21 Punkte. Damit zeichnet sich gegenwärtig ein Wochenverlust von 1,1 Prozent ab. In den vergangenen vier Wochen hatte das Barometer allerdings jeweils zugelegt und sich deutlich erholt. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitagmorgen um 0,93 Prozent auf 27.274,64 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,3 Prozent tiefer.

Die hohe Inflation und die Sorge vor steigenden Zinsen bleibt einer der Hauptbelastungsfaktoren für den Aktienmarkt. Genährt wurde diese Furcht am Morgen von deutlich stärker gestiegenen Erzeugerpreisen in Deutschland als erwartet. Die Erzeugerpreise wirken sich in der Regel auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.

„Gute Gründe zum Kauf von Aktien gibt es derzeit wenig“, erfasste Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets, die Situation. „Der Inflationsdruck lässt einfach nicht nach. Die Erzeugerpreise für Deutschland bestätigen dies erneut.“

Am deutschen Aktienmarkt wurden Delivery Hero und Hellofresh von hohen Kursgewinnen bei Just Eat Takeaway mit nach oben gezogen, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Beteiligung am brasilianischen Essenslieferdienst iFood für bis zu 1,8 Milliarden Euro an Prosus zu verkaufen.

Delivery Hero jedoch reduzierten im MDax ihr anfangs hohes Plus auf zuletzt nur noch 0,3 Prozent. Hellofresh verteuerten sich indes als bester Dax-Wert um 2,5 Prozent. Bernstein-Analyst William Woods bezeichnete es als sehr positiv, dass Liquiditätssorgen bei Just Eat Takeaway nun nachließen. Liquidität und der Weg zur Profitabilität sind derzeit wichtige Themen in der ganzen Branche.

Im Dax waren die Titel der Deutschen Bank das Schlusslicht mit minus 1,8 Prozent, womit sie sich von ihrem zur Wochenmitte erreichten Hoch seit Ende Juni weiter entfernten.

Um acht Prozent nach unten ging es im Nebenwerteindex SDax für die Titel des Finanzdienstleisters Hypoport. Das Bankhaus Metzler strich das „Hold“-Votum und rät nun zum Verkauf. dpa