Nach Kritik an Cum-Ex-Ermittlungen: Leiter der Staatsanwaltschaft Köln verlässt überraschend Behörde 

Der Behördenchef der Kölner Staatsanwaltschaft will offenbar frühzeitig in den Ruhestand. Zuvor gab es Kritik an den Ermittlungen zu den Cum-Ex-Geschäften.

Köln/Hamburg – Der leitende Oberstaatsanwalt Joachim Roth, Chef der Kölner Staatsanwaltschaft, lässt sich einem Bericht zufolge vorzeitig in den Ruhestand versetzen. Das schreibt das Handelsblatt. Zum 31. Juli wolle Roth die Behörde verlassen, wie er demnach per E-Mail mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Köln, der er seit 2018 vorstand, ist federführend bei den Cum-Ex-Ermittlungen. Die eigens eingerichtete Hauptabteilung H verfolgt ausschließlich Wirtschaftsstrafsachen in Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften.

Cum-Ex-Ermittlungen: Ehemaliger NRW-Justizminister kritisierte Oberstaatsanwalt

Anfang dieses Jahres kritisierte der ehemalige NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU), dass Stellen bei der Staatsanwaltschaft Köln nicht besetzt wurden – obwohl diese dringend gebraucht worden seien. Biesenbach war von 2017 bis 2022 als Minister tätig, während dieser Zeit war Roth bereits als Behördenleiter in die Cum-Ex-Verfahren involviert. Im Interview mit dem WDR warf der Ex-Minister Joachim Roth zudem vor, der Behördenchef hätte mangelndes Interesse an den Cum-Ex-Verfahren.

Außerdem wartet der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) „Cum-Ex-Steuergeldaffäre” seit mehr als einem Jahr auf Unterlagen. Der aktuelle NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) hat diese bisher nicht herausgegeben – an deren Freigabe ist Roth beteiligt.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine Bestätigung der Versetzung von Roth vor, weder durch das Justizministerium, noch durch die Staatsanwaltschaft Köln oder Roth selbst.

Worum geht es bei dem Parlamentarischen Untersuchungsschuss “Cum-Ex Steuergeldaffäre”?

Der PUA kümmert sich um die „Klärung der Frage, warum der Hamburger Senat und die Hamburger Steuerverwaltung bereit waren, Steuern in Millionenhöhe mit Blick auf Cum-Ex-Geschäfte verjähren zu lassen und inwieweit es dabei zur Einflussnahme zugunsten der steuerpflichtigen Bank und zum Nachteil der Hamburgerinnen und Hamburger kam”.

Der Ausschuss hat 12 Mitglieder, deren Parteizugehörigkeit sich wie folgt zusammensetzt:

SPD: 5

Grüne: 3

CDU: 2

Linke: 1

AfD: 1

Im Oktober 2020 stellten Abgeordnete den entsprechenden Antrag auf Gründung eines PUA, der sich seitdem mit der Cum-Ex-Steuergeldaffäre beschäftigt. Am 5. Juli findet die nächste Sitzung statt, dort werden laut Handelsblatt unter anderem vier Mitarbeiter des NRW-Justizministeriums vor Ort sein.

Was sind Cum-Ex-Geschäfte?

Bei Cum-Ex-Geschäften lassen sich die Akteure gleich mehrfach die Kapitalertragssteuer zurückerstatten. Wie funktioniert das? Investoren handeln mit Aktien eines Unternehmens rund um den sogenannten Dividendenstichtag. Dividende bezeichnet die Gewinnbeteiligung der Anlegerinnen und Anleger.

Wird diese Beteiligung ausgezahlt, bezahlt man darauf Kapitalertragssteuer. Institutionen wie Banken oder Fonds können sich diese Steuer erstatten lassen. Da die beteiligten Akteure Aktien vielfach handelten, entstand ein zunächst schwer durchschaubares Dickicht, wer denn nun wirklich Anspruch auf die Rückerstattung hatte. Durch Cum-Ex-Geschäfte entstand dem Staat ein Milliardenschaden.

