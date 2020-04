Corona-Krise: Öl-Preis stürzt auf Rekordtief - Spanien erleidet beispiellose Rezession

Auch deutscher Ökonom begeistert

Weltweit leidet die Wirtschaft, Millionen Menschen müssen Abstriche machen - manche Menschen werden noch reicher. Die internationalen Wirtschafts-Entwicklungen im News-Ticker.

Das Coronavirus beschädigt die Weltwirtschaft enorm.

Zahlreiche Länder legen Hilfsprogramme auf.

Aber nicht alle Unternehmen leiden unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte.

Update 19.50 Uhr: Der Ölpreis an der US-amerikanischen Börse hat am Montag zwischenzeitlich einen historischen Tiefstwert erreicht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Referenzsorte WTI sank auf 4,04 Dollar.

Grund für den Einsturz ist wohl die geringeÖl-Nachfrage auf Grund der Corona-Pandemie. Auch der Preiskampf zwischen den Erdöl-Produzenten Saudi Arabien und Russland hat den Preis in den vergangenen Monaten weiter gedrückt.

Mittlerweile hat sich der Preis wieder leicht erholt und überschritt sogar die Fünf-Dollar-Marke. Zum Vergleich: Auf dem Höchstand des Öl-Preises im Jahr 2011 kostete ein Barrel 114 Dollar.

Corona-Krise: Spaniens Wirtschaft erleidet „beispiellosen“ Rückgang

Update vom 20. April, 17.10: Spanien steht durch die Corona-Pandemie ein historischer Einbruch der Wirtschaft bevor. Je nach Dauer der massiven Einschränkungen wegen des Virus könne das spanische Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 6,6 bis 13,6 Prozent schrumpfen, erklärte Spaniens Zentralbank am Montag. Dieser Rückgang der Wirtschaftsleistung sei in der jüngeren Geschichte „beispiellos". Allerdings sei die Schätzung vorläufig und müsse an den weiteren Pandemie-Verlauf angepasst werde.

Die Notenbank ging bei ihrer Schätzung von verschiedenen Szenarien aus. Bei frühestmöglicher Lockerung der strikten Corona-Beschränkungen am 9. Mai könne der BIP-Rückgang zwischen 6,6 und 8,7 Prozent betragen. Bei längerem Stillstand der Wirtschaft könne er jedoch noch deutlich höher ausfallen.

Als ausschlaggebende Faktoren für den Einbruch bezeichnete die Zentralbank die deutlich gesunkene Inlandsnachfrage, eine Explosion der Arbeitslosenzahl sowie das Ausbleiben der für Spanien wichtigen Touristen. Spanien ist eines der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Länder weltweit. Mehr als 20.000 Menschen starben bislang an dem Virus. Fast 3,9 Millionen Arbeitnehmer wurden vorübergehend freigestellt, auch eine Million Selbstständige sind ohne Arbeit.

Corona-Krise zwingt Norwegische Airline in die Knie - Insolvenz der Tochtergesellschaften

Update vom 20. April: Vier Tochtergesellschaften der norwegischen Fluggesellschaft Norwegian melden Insolvenz an. Dies sei am Montag beschlossen worden, teilte die Airline auf ihrer Internetseite mit. Es handelt sich demnach um Gesellschaften in Dänemark und Schweden, bei denen die Piloten und das Kabinenpersonal beschäftigt sind.

„Die Auswirkungen des Coronavirus auf die Luftfahrtindustrie sind beispiellos. Wir haben alles getan, um diese Entscheidung in letzter Konsequenz zu vermeiden“, sagte Konzernchef Jacob Schram. „Es ist herzzerreißend, dass unsere schwedischen und dänischen Tochtergesellschaften für Piloten und Kabinenpersonal nun gezwungen sind, Insolvenz anzumelden, und es tut mir wirklich leid, welche Konsequenzen dies für unsere Kollegen haben wird.“

Betroffen seien 1571 Piloten und 3134 Kabinenmitarbeiter. Das norwegische Personal sei nicht von der Insolvenz berührt, weil der norwegische Staat aufgrund des Virusausbruches die gehaltsbezogenen Kosten übernehme. „Leider gibt es in Schweden oder Dänemark keine gleichwertige Deckung“, hieß es vom Unternehmen.

Corona-Krise in der Weltwirtschaft: Dänemark beschließt weitere Finanzspritzen

Update vom 19. April: Auch Dänemark ringt mit der Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie - und hat jetzt seine Staatshilfen noch einmal um 100 Milliarden Kronen (knapp 15 Milliarden Euro) aufgestockt. Das Besondere: Die Regierung von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen schließt so einige Unternehmen von der Unterstützung aus.

Laut einem Bericht der Webseite bloomberg.com soll es kein Geld für Betriebe und Gesellschaften geben, die Dividenden zahlen, eigene Anteile zurückkaufen oder in sogenannten „Steueroasen“ Firmensitze haben. Zugleich werden die Maßnahmen bis 8. Juli 2020 verlängert. Der Beschluss sei von allen Parteien im Parlament, dem Folketing, mitgetragen worden.

Der Vorstoß findet auch in Deutschland erste Unterstützer: Der Chefökonom der Gewerkschaft ver.di, Dierk Hirschel lobte auf Twitter, Dänemark sanktioniere „asoziale Unternehmenspolitik“ - „Warum kann Berlin nicht, was in Kopenhagen und Paris möglich ist?“ Auch die Linke-Bundestagsabgeordnete Doris Achelwilm zeigte sich angetan. „Wäre zu schön, wenn die Bundesregierung auch mal auf solche Ideen kommt.“

Auch in #Dänemark wird asoziale Unternehmenspolitik sanktioniert. Firmen, die Dividenden ausschütten, Aktienrückkäufe tätigen und einen Briefkasten in einer Steueroase haben, bekommen keine Staatshilfe. Warum kann Berlin nicht, was in Kopenhagen und Paris möglich ist? — Dierk Hirschel (@DierkHirschel) April 19, 2020

Corona-Krise in der Weltwirtschaft: Wichtige Industrienationen beschließen wegweisende Maßnahmen

Update vom 18. April: Die Außenminister von mehr als zehn Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien, haben in einer Telefonkonferenz vereinbart, sich für die Offenhaltung von internationalen Handels- und Transportwegen in der Corona-Krise einzusetzen. Es gelte jetzt die Aufmerksamkeit auf die Wiederherstellung wesentlicher Lieferketten und Flugverbindungen zu richten, teilte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen (SPD), am Samstag mit. „Nur durch internationale Kooperation können wir diese sichern und dazu beitragen, dass dringend benötigte Güter ankommen und die Wirtschaft wieder in Schwung kommt.“

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes nahmen an der Schalte der Minister und ihrer Vertreter am Freitag 15 Länder teil, darunter Italien, Brasilien, Kanada, die Türkei, Indonesien, Marokko und Mexiko. Die Länder vereinbarten, sich dafür einzusetzen, dass wichtige Transportknotenpunkte auf der Welt für Durchreisen und Gütertransport geöffnet bleiben sollen, um Lieferketten aufrechtzuerhalten und die Rückkehr gestrandeter Reisender in ihre Heimatländer zu ermöglichen.

Wie das Außenamt weiter mitteilte, gehen die Gespräche auf eine Initiative Kanadas zurück. Die Gruppe von Außenministern mehrerer Länder stimme sich alle zwei Wochen zu konkreten Schritten bei der Überwindung der Folgen der Pandemie ab.

Coronavirus: Zwei Katastrophen mit einer Klappe? Österreich will Austrian Airlines helfen

Update vom 17. April, 21.05 Uhr: Österreich will mit den Staatshilfen in der Corona-Krise offenbar zumindest teilweise auch gleich den Klimawandel auf die Agenda setzen. Umweltministerin Leonore Gewessler will mögliche Zahlungen für die Fluggesellschaft Austrian Airlines an Klimaschutzvorgaben knüpfen. "Wenn wir mehrere hundert Millionen in die Hand nehmen, muss dieses Geld an Bedingungen geknüpft werden", sagte die Grünen-Politikerin der Zeitung Kurier. Es handele sich um Steuergelder, und der Steuerzahler müsse etwas davon haben, "wenn es dem Unternehmen wieder besser geht", betonte Gewessler.

+ Corona-Krise - Austrian Airlines verlängert Flugstopp © dpa / Unbekannt

Die Luftfahrtbranche sei "in der Klimakrise stark gefordert", sagte Gewessler. Bei möglichen Finanzhilfen für Austrian Airlines müsse es deshalb "darum gehen, Bedingungen zu setzen, wo Klimaschutz vorangetrieben werden kann". Die Ministerin verwies auf Vorschläge von Experten, die unter anderem zu einer starken Einschränkung von Kurzstreckenflügen und der Nutzung alternativer Treibstoffe geraten hätten.

Die Grünen in Österreich befinden sich seit Januar mit der konservativen ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer Regierungskoalition. Die Partei hat massive Investitionen in den Klimaschutz versprochen. Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hat ihren Flugstopp wegen der Corona-Krise bis zum 17. Mai verlängert und um Staatshilfen gebeten. Laut Medienberichten belaufen sich die notwendigen Hilfen auf 500 bis 800 Millionen Euro.

In Deutschland erhebt ein Unternehmer unterdessen herbe Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung.

Wirtschaftsfolgen der Corona-Krise: US-Einzelhändler haben schlechte Neuigkeiten

Update 15.52 Uhr: Die Maßnahmen zu Eindämmung des neuartigen Coronavirus haben in den USA dafür gesorgt, dass die Umsätze des Einzelhandels massiv eingebrochen sind. Die Umsätze seien im März um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, teilte das US-Handelsministerium mit. In den USA trägt der Einzelhandel einen vergleichsweise hohen Anteil zur gesamten Wirtschaftsleistung.

Die Corona-Krise scheint sein Unternehmen nicht zu treffen: Das Vermögen von Amazon-Chef Jeff Bezos ist dem Bloomberg Billionaires Index zufolge seit Jahresbeginn um 24 Milliarden auf 138,5 Milliarden Dollar ( etwa 126,1 Milliarden Euro) gestiegen. Grund ist der anhaltende Höhenflug der Amazon-Aktie. Sie legte am Dienstag um gut fünf Prozent zu und erreichte ein neues Rekordhoch, von dem der Konzerngründer als Großaktionär profitiert.

Amazon-Lieferdienste in Corona-Krise gefragt - Konzern wird mangelnder Mitarbeiterschutz vorgeworfen

Amazons Lieferdienste sind in der Corona-Krise sehr gefragt. Der weltgrößte Online-Händler tut sich aber mit dem Ansturm schwer, viele Kunden müssen derzeit lange warten oder können keine Bestellungen aufgeben. Amazon wird zudem vorgeworfen, nicht genug für den Mitarbeiterschutz zu tun. Der Konzern ist mit Protesten konfrontiert und steht wegen umstrittener Kündigungen in der Kritik. Anleger stört das jedoch nicht, trotz des allgemeinen Kurssturzes an den Börsen ist die Amazon-Aktie seit Jahresbeginn um fast ein Viertel gestiegen.

Corona-Krise: Von der Leyen will Investitionsprogramm in Billionenhöhe

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will indes im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie* europäische Investitionen in Billionenhöhe. „Wir sprechen hier nicht über Milliarden, wir sprechen über Billionen“, sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Das richtige Mittel für die „riesigen Investitionen“ sei der EU-Haushalt.

+ Amazon-Chef Jeff Bezos macht Milliarden in der Corona-Krise. © dpa / Andrej Sokolow

Kommen die Corona-Bonds? Von der Leyens Stellvertreter lässt die Frage offen

Von der Leyens Stellvertreter Valdis Dombrovskis hatte zuletzt bereits erkennen lassen, wie das finanziert werden soll: über Anleihen, die die EU-Kommission aufnehmen will und für die die EU-Staaten bürgen müssten. Ob und wie sich solche Anleihen von den umstrittenen Corona-Bonds* unterscheiden, ließ Dombrovskis offen.

Von der Leyen bestätigte das Prinzip: Geld aus dem EU-Budget mit Hilfe von Garantien der Mitgliedsstaaten zu „hebeln“. Das sei ein bereits erprobtes Instrument, wenn auch noch nicht in der nun anvisierten Größenordnung, sagte die Kommissionschefin.

Charles Michel: EU-Binnenmarkt in der Corona-Krise beschädigt

Sie wies darauf hin, dass die EU und ihre Mitgliedsstaaten schon jetzt drei Billionen Euro in der Corona-Krise* mobilisiert und sich dafür stark verschuldet hätten. Doch sei sie gemeinsam mit EU-Ratspräsident Charles Michel davon überzeugt, dass mehr getan werden müsse.

Michel kündigte an, die Höhe und Finanzierung der massiven Investitionen beim Videogipfel der Staats- und Regierungschefs kommende Woche besprechen zu wollen. Er betonte vor allem, wie wichtig die Wiederbelebung des EU-Binnenmarkts sei, der in der Krise* gelitten habe. Der europäische Wirtschaftsraum müsse wieder gestärkt werden.

In Bayern herrscht wegen der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht - wir erklären die Hintergründe.

