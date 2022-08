Chinas Premier räumt Wirtschaftsprobleme ein: „Unerwartete Schocks“

Konjunktur

China fährt eine strikte Null-Covid-Strategie. Das belastet die Wirtschaft des Landes massiv. Nun ist ganz offen von unerwarteten Schocks die Rede.

Peking – Nicht nur Europa hat mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Selbst das wirtschaftlich so starke China gesteht nun, auch Probleme zu haben. Chinas Wirtschaft muss nach den Worten von Regierungschef Li Keqiang gegen „Schocks jenseits der Erwartungen“ ankämpfen, die im zweiten Quartal erlitten worden seien. „Jetzt ist der kritischste Augenblick für die wirtschaftliche Erholung“, sagte der Premier nach amtlichen Angaben vom Mittwoch bei einem Treffen am Vortag mit Provinzführern in der südchinesischen Metropole Shenzhen.

China: Corona-Lockdowns bremsen Wachstum

Der Umgang mit der Pandemie müsse „wirksam“ mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung koordiniert werden, „um eine effektive Covid-19-Eindämmung, wirtschaftliche Stabilität und sichere Entwicklung zu gewährleisten.“ Der Premier wies damit indirekt auf die Lockdowns und andere Beschränkungen durch die strikte Null-Covid-Strategie China hin, die das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stark abbremsen.

Er rief die sechs stärksten Provinzen, die zusammen 45 Prozent der Wirtschaftsleistung stellen, dazu auf, das Wachstum „pro-aktiv“ voranzutreiben. „Sie sollten wirksam ein politisches Paket zur Stabilisierung der Wirtschaft umsetzen und ihr eigenes Potenzial entfalten.“ Auch sollen sie eine führende Rolle bei der Schaffung und Bewahrung von Arbeitsplätzen übernehmen. „Schleppende Nachfrage ist ein ausgeprägtes Hindernis für wirtschaftliche Aktivität.“

Eingeständnis des Premiers: Chinesische Wirtschaft schwächelt

Der Aufruf des Premiers ist ein öffentliches Eingeständnis, dass die chinesische Wirtschaft schwächelt. Wichtige Wirtschaftsdaten wie Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze und Anlageinvestitionen waren auch im Juli erneut hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Um der Wirtschaft neuen Schwung zu geben, hatte Chinas Zentralbank auch schon überraschend bestimmte Zinssätze gesenkt.

Im zweiten Quartal hatte Chinas Wirtschaft nur um 0,4 Prozent zugelegt, obwohl die Regierung für das Gesamtjahr eigentlich 5,5 Prozent Wachstum anstrebte. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet in China in diesem Jahr nur noch mit 3,3 Prozent. (dpa)

