C&A schließt Filialen: Welche Standorte betroffen sind – und welche nicht

Umstrukturierung

Auch 2023 werden wieder C&A-Filialen in Deutschland geschlossen. Davon sich gleich mehrere Städte betroffen. Doch im Westen könne Kunden vorerst durchatmen.

Köln – Im Zuge der Corona-Pandemie hat die Modekette C&A eine große Umstrukturierung in Angriff genommen. Neben einer neuen Markenstrategie folgten auch etliche Filialschließungen in ganz Europa. Und 2023 werden diese noch weiter gehen. C&A hat auf Anfrage offiziell bestätigt, dass mehrere deutsche Standorte dichtmachen.

C&A schließt Filialen: Diese deutschen Standorte sind 2023 bislang betroffen

C&A Kiel : Holstenstrasse 1-11, 24103 Kiel

: Holstenstrasse 1-11, 24103 Kiel C&A Rendsburg : Schiffbrückenpl. 1, 24768 Rendsburg

: Schiffbrückenpl. 1, 24768 Rendsburg C&A Elmshorn : Alter Markt 6, 25335 Elmshorn

: Alter Markt 6, 25335 Elmshorn Hinweis: Stand vom 12. Januar 2023; alle Angaben ohne Gewähr

Nachdem 2022 bereits 13 C&A-Standorte in Deutschland geschlossen wurden, folgen 2023 also weitere Schließungen. Dabei sind vorerst nur Filialen im Norden von Deutschland, genauer gesagt in Schleswig-Holstein. „Die Berichte über die Schließungen in Kiel, Rendsburg und Elmshorn sind korrekt. Im Rahmen von regelmäßigen Analysen ist C&A zu der Entscheidung gekommen, diese Filialen zu schließen“, sagte Unternehmenssprecherin Claudia Junge zu 24RHEIN.

Genauere Gründe oder weitere Details zu den Schließungen wollte C&A nicht nennen. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Daten zu Mitarbeitern und genauen Informationen oder Hintergründe zu Store-Schließung herausgeben“, erklärt Junge.

Plant C&A weitere Filialschließungen?

+ Auch 2023 werden mehrere C&A-Filialen in Deutschland dichtmachen. © Jens Kalaene/dpa

Auf Anfrage hält sich C&A zu weiteren Filialschließungen in Deutschland äußerst bedeckt. „Im Rahmen von regelmäßigen Analysen kommt C&A zu der Entscheidung, das Storeportfolio anzupassen“, sagte Claudia Junge. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass 2023 noch weitere Geschäfte dichtmachen werden. Wann und wo, möchte C&A aber nicht verraten. „Genaue Informationen zu Schließungsdaten und Planung geben wir nicht weiter und bitten um Verständnis“, erläutert die Unternehmenssprecherin.

Zumindest in einigen NRW-Großstädten müssen C&A-Kundinnen und -Kunden aber vorerst keine Schließungen fürchten. „Filialen in Köln und Düsseldorf sind nicht von Schließungen betroffen oder derzeit vorgesehen“, sagt C&A-Sprecherin Junge. Zu weiteren Filialen in NRW äußerte sich das Unternehmen derweil nicht. In anderen Bundesländern sieht es ähnlich aus, denn auch die C&A-Filialen in Göttingen und Duderstadt sollen erhalten bleiben, berichtet die HNA.

Zu einer regelrechten Schließungswelle scheint es bei C&A zeitnah wohl nicht zu kommen. Anders sieht das derweil bei weiteren großen Shopping-Unternehmen aus. So drohen über 90 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof zu schließen und auch bei Primark oder Görtz gibt es aktuell Filialschließungen.

C&A modernisiert Filialen in ganz Europa

Neben den Schließungen gibt es derzeit auch sehr viele Umgestaltungen von C&A-Filialen. „In den vergangenen 18 Monaten hat C&A mehr als 730 Filialen in ganz Europa modernisiert“, sagt Sprecherin Claudia Junge gegenüber 24RHEIN. Dazu gehört unter anderem das neue schwarz-weiße Logo der Modekette. Trotz der Schließungen möchte das Modeunternehmen laut eigenen Angaben kontinuierlich in die restlichen Stores investieren, „um das Einkaufserlebnis unserer Kundinnen und Kunden zu optimieren.“ (os)

Rubriklistenbild: © Jens Kalaene/dpa