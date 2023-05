Schnell BVB-Aktien kaufen? Warum die Meisterschaft keine Gewinn-Garantie ist

Borussia Dortmund

Der BVB kann Deutscher Meister werden – was sich auch an der Börse bemerkbar machen kann. Experten mahnen bei der Aktie von Borussia Dortmund dennoch zur Vorsicht.

Hamm - Borussia Dortmund hat die Chance, Deutscher Meister zu werden. Längst gibt es in Dortmund Routen, Abläufe und weitere Details zu einer möglichen Meisterfeier des BVB. Die Aussicht darauf hat der Aktie bereits nach der Eroberung des ersten Platzes am vorletzten Spieltag nach dem Sieg gegen den FC Augsburg zu einem gewaltigen Kurssprung verholfen.

Da stellt sich die Frage: Wie groß ist dieser Sprung erst, wenn die Meisterschale erstmals seit 2012 wieder nach Dortmund kommt? Doch so einfach funktioniert die Börse nicht, warnen Experten. Wer jetzt glaubt, mit dem schnellen Kauf der BVB-Aktie einen riesigen Gewinn machen zu können, könnte schon schnell eines Besseren belehrt werden.

Schnell BVB-Aktien kaufen? Warum die Meisterschaft keine Garantie auf rasanten Anstieg gibt

Denn: „Ob und wie stark der Kurs weiter steigen wird, wenn der BVB die Meisterschaft holt, lässt sich nicht vorhersagen“, sagt Timo Halbe, Geldanlage-Experte von finanztip.de, auf Nachfrage von wa.de. Zumal mehr als nur die sportliche Komponente eine Rolle spielt.

„Der Kursverlauf von Aktien ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Im Falle von Fußballklubs wie dem BVB ist das nicht nur der sportliche Erfolg der Mannschaft, sondern zum Beispiel auch die wirtschaftliche Entwicklung, die unter anderem von Zuschauereinnahmen, Sponsoring oder Marketing abhängt“, sagt der Fachmann: „Außerdem spielt auch die allgemeine Entwicklung des Wirtschaftszweigs Fußball eine Rolle.“

Darüber hinaus spiegelten Börsenkurse immer auch die Zukunftserwartungen der Anlegerinnen und Anleger an das Unternehmen wider. „Sicherlich ist eine mögliche Meisterschaft daher bereits jetzt größtenteils im Kurs der BVB-Aktie eingepreist – der Kurs ist in den letzten Tagen ja bereits stark gestiegen.“ Dass dies auch im Falle des Titel-Gewinns passiere, sei keinesfalls garantiert.

BVB-Aktie verkaufen? Verpasste Meisterschaft kann in deutlichem Kurseinbruch enden

Zumal es ja immer noch die theoretische Wahrscheinlichkeit besteht, dass nicht der BVB, sondern der FC Bayern Deutscher Meister wird. „Sollte die Schale doch noch an die Isar gehen, wollen von einem Tag auf den anderen viele wieder raus aus der Aktie. Das dürfte in einem deutlichen Kurseinbruch enden“, warnt Börsen-Experte Mario Steinrücken in einem Gastbeitrag auf wa.de.

Timo Halbe von finanztip.de rät Anlegern langfristig eher, „in eine Vielzahl von Aktien aus Ländern und Branchen weltweit zu investieren. Dafür empfehlen wir Welt-ETFs. Das sind günstige Fonds, die einen weltweiten Aktienindex nachbilden. Damit ist das Risiko deutlich geringer, als wenn sie alles oder einen beträchtlichen Betrag auf ein einzelnes Unternehmen setzen.“

Dennoch spreche für Fans des BVB „nichts dagegen, einen kleinen Betrag in ihren Herzensklub zu investieren“, sagt Timo Halbe. Aber: „Sie sollten hier aber nur Geld in die Hand nehmen, dessen Verlust sie verkraften können.“

