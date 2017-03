Razzia bei Audi

„Bild“ berichtet

Ingolstadt - Die Staatsanwaltschaft München lässt seit dem Morgen Büros des Autoherstellers Audi durchsuchen. Die Durchsuchungen sollen im Zusammenhang mit der Diesel-Abgasaffäre stehen.

Bei Audi hat es wenige Stunden vor Präsentation der Jahreszahlen eine Razzia gegeben. "Die Staatsanwaltschaften München und Stuttgart durchsuchen heute am Standort Ingolstadt und Neckarsulm Büros", teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch mit. Medienberichten zufolge stehen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem VW-Abgasskandal.

Der Unternehmenssprecher äußerte sich nicht zu dem Hintergrund der Durchsuchungen. "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu den Inhalten der Ermittlung nicht äußern können, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt", hieß es in einer Mitteilung. "Wir kooperieren vollumfänglich mit den Behörden, da wir selbst großes Interesse an der Aufklärung des Sachverhalts haben."

Laut Süddeutscher Zeitung werden mehrere Büros in der Konzernzentrale durchsucht, ebenso Räume an Standorten in Baden-Württemberg und Niedersachsen. Auch Privatwohnungen sollen betroffen sein. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat vor einigen Wochen Ermittlungen wegen Verdachts des Betrugs und der strafbaren Werbung gegen Unbekannt eingeleitet. Der Verdacht laut SZ: Audi-Ingenieure hätten die Abgaswerte von Diesel-Fahrzeugen in den USA ähnlich manipuliert, wie ihre Kollegen bei VW.

Die Durchsuchungen haben am frühen Morgen begonnen. Unabhängig davon hatte Audi für den Vormittag zu seiner Jahrespressekonferenz eingeladen.

Damit erreicht die Abgas-Affäre für die Volkswagentochter Audi eine neue Dimension. 2016 hatte Audi insgesamt 1,8 Milliarden Euro an Sonderkosten für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten in den Vereinigten Staaten verbuchen müssen. 2015 hatten die Folgen des Diesel-Skandals dem gesamten VW-Konzern einen Rekordverlust eingebrockt.