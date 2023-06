Bahngewerkschaft geht auf Schlichtung ein - Neue Streiks zunächst abgewendet

Tarifstreit

Nach den gescheiterten Tarifgesprächen mit der Bahn setzt jetzt auch die EVG auf eine mögliche Lösung per Schlichtung. Mögliche Warnstreiks während der Sommerferien sind damit zunächst vom Tisch.

Berlin - Berlin - Nach der gescheiterten Tarifrunde mit der Deutschen Bahn (DB) setzt nun auch die Eisenbahnergewerkschaft EVG auf eine Lösung in der Schlichtung. Man nehme den Vorschlag des Staatskonzerns zu einem Schlichtungsverfahren an, teilte die EVG am Donnerstag nach einer Sitzung des Bundesvorstands mit.

Zugleich halte man aber an der Urabstimmung über unbefristete Streiks fest. „Wir sind bereit, mit den Vorbereitungen einer Schlichtung so schnell wie möglich zu beginnen“, sagte der EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch. „Sollte das Ergebnis nicht überzeugen, droht ein heißer Herbst, mit massiven Auswirkungen bei Eisenbahn und Bus im Bereich der Deutschen Bahn.“ Dann werde es unbefristete Streiks geben, betonte die EVG. Mehr in Kürze (utz)