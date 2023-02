Allianz: Münchner Versicherungsriese glänzt mit Rekordgewinn - Höhere Dividende

Dax

München - Der Versicherer Allianz hat im vergangenen Jahr im Tagesgeschäft so viel verdient wie nie. Der operative Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp sechs Prozent auf fast 14,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte.

Damit lag der Dax-Konzern über seiner eigenen Zielspanne und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Experten deutlich. Analysten hatten im Vorfeld im Schnitt mit einem operativen Ergebnis von 13,7 Milliarden Euro gerechnet. Der Konzern selbst hatte im Herbst seine Ziele leicht angehoben und eine Spanne zwischen 13,4 und 14,4 Milliarden Euro angegeben.

„Unsere Leistung ist das Ergebnis eines durchdachten Ansatzes, einer zuverlässigen Umsetzung sowie einer konsequenten Vereinfachung und eines disziplinierten Kapitalmanagements“, sagte Konzernchef Oliver Bäte.

An der positiven Entwicklung sollen auch die Aktionäre teilhaben. Man werde der Hauptversammlung Anfang Mai eine Dividende von 11,40 Euro je Aktie vorschlagen nach 10,80 Euro zuvor.

Allianz: Versicherer erwartet erneut starkes Jahr

Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Oliver Bäte einen operativen Gewinn zwischen 13,2 Milliarden und 15,2 Milliarden Euro an. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre 2022 ein Überschuss von gut 6,7 Milliarden Euro und damit ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In beiden Jahren lasteten ein milliardenschwerer Schadenersatz und Strafen wegen eines Anlageskandals der Fondstochter Allianz Global Investors in den USA auf dem Ergebnis. (utz)