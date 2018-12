Aldi-Überraschung: Dieses oft gekaufte Produkt schmeckt wohl bald anders

Folgenschwere Änderung

+ © picture alliance / Bernd Thissen / Bernd Thissen Das Brot bei Aldi schmeckt wohl bald anders. © picture alliance / Bernd Thissen / Bernd Thissen

Bei Aldi schmeckt ein beliebtes Produkt wohl bald anders. Das trifft nicht nur Verbraucher: 400 Menschen sind ihren Job los. Auch ein anderer Discounter muss umstellen.

Augsburg - Große Änderung bei Aldi Süd: Das beliebte Brot des Discounters wird bald anders schmecken. Hintergrund: Die Großbäckerei Gersthofer Backbetriebe, die einen Teil der Backprodukte für Aldi Süd lieferte, steht vor dem Aus. Durch den Backwaren-Wechsel werden Brot, Brötchen und Co. bald anders schmecken. Neben Aldi Süd bezog auch Norma sein Brot von Gersthofer Backbetriebe und muss sich nach einem neuen Lieferanten umsehen, berichtet die Lebensmittel Zeitung.

Aldi: Deswegen schmeckt das Brot des Discounters bald anders

Gersthofer Backbetriebe wurden Marktveränderungen bei Discountern zum Verhängnis. Statt auf Zulieferungen von Großbäckern setzen Aldi und Co. vermehrt auf Tiefkühlprodukte, die sie in den Filialen nur aufbacken. Frische, hochwertige Backwaren, wie sie die Gersthofer Backbetriebe hergestellt hatten, würden im Lebensmitteleinzelhandel immer weniger nachgefragt, sagte Insolvenzverwalter Max Liebi laut der Online-Ausgabe des Bayerischen Rundfunks. In dem veränderten Markt hätte der Zulieferer kaum Chancen gehabt.

Nachdem Aldi Süd den Vertrag mit dem Lebensmittel-Zulieferer gekündigt hatte, blieb der Firma aus Gersthofen bei Augsburg Anfang Dezember nur die Insolvenz. Diese betrifft auch die bayerische Bäckereikette Lechbäck. Die 400 Mitarbeiter des Backbetriebs sind mit sofortiger Wirkung freigestellt.

