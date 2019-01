„Auftreten dieses Marktes schmerzt“: Münchner Aldi-Filiale lässt Kunden verzweifeln

Bizarrer Fund im Kühlregal

Auf Facebook rechnet ein Münchner Kunde mit der Aldi-Süd-Filiale in seiner Nachbarschaft ab. Besonders ein Fund im Kühlregal erregt seine Aufmerksamkeit.

München - Er hatte lange Jahre auf eine Aldi-Süd-Filiale in seiner Nachbarschaft gewartet. Im März 2018 sollte sich der lange gehegter Wunsch für einen Münchner endlich erfüllen. Doch wenige Monate später ist in der Filiale in den Riem Arcaden nichts so, wie es sein sollte. Das zumindest schreibt der wütende Anwohner in einem Facebook-Post.

„Leider bin ich bei jedem Besuch enttäuscht, was Auswahl, Frische, Ordnung und Freundlichkeit betrifft“, beginnt der Kunde seine Abrechnung. Probleme wie diese kenne er von keinem anderen Aldi-Süd-Standort.

Angesprochen auf das halb leere Obst- und Gemüsefach habe ein Verantwortlicher zuletzt eher ungewöhnlich reagiert. „Er meinte, das ist Absicht; dann müsse nicht so viel weggeschmissen werden“, schreibt der Münchner verwundert.

München/Aldi Süd: Unschöner Fund im Kühlregal

Die unschöne Krönung seiner Einkaufserlebnisse: abgelaufene Forellenfilets im Kühlregal. Ein Beweisfoto ist der Social-Media-Klage beigefügt. „Ich bin tatsächlich seit vielen Jahren ein überzeugter Aldi-Kunde, und mich schmerzt das Auftreten dieses Marktes“, hadert der Münchner mit dem Discounter seines Vertrauens.

Eine weitere Facebook-Userin pflichtet bei: „Ich war gestern in der selben Filiale. Es sah überall so aus, als ob den ganzen Tag nicht abgeschachtelt wurde. Das war leider nicht das erste Mal, dass dort solch ein Chaos herrscht.“

Kritik an Münchner Aldi-Filiale: Unternehmen reagiert

Auf Anfrage nimmt Aldi Süd zu den Vorwürfen per E-Mail Stellung: „Um unseren Kundinnen und Kunden einen möglichst angenehmen Einkauf zu bereiten, legen wir großen Wert auf die zuverlässige Qualität unserer Waren und ein einwandfreies Erscheinungsbild unserer Filialen. Sollte uns das einmal nicht gelingen, tut es uns sehr leid.“

Man prüfe nun, wie es zu den beanstandeten Zuständen kommen konnte. „Wir wollen sicherstellen, dass solche Fehler möglichst nicht wieder passieren“, verspricht das Unternehmen.

lks

