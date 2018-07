Kundin wirft Aldi „Betrug“ vor - Facebook-User belehren sie eines Besseren

„Warum sind Männer nur solche Besserwisser?“

Eine Kundin wurde ganz schön ungemütlich und warf Aldi sogar Betrug vor. Doch dann reagierten andere Facebook-User - und belehrten sie eines besseren.

München - Pünktlich zu Beginn der Sommerferien bot der Discounter Aldi-Süd eine "2 in 1 Tauchmaske und Schnorchel" an. Die Tauchmaske ist zur Zeit unter den Schnorchel-Liebhabern der neuste Schrei, denn sie verspricht im Gegensatz zur Taucherbrille vollen Ausblick, da das Sichtfeld nicht durch Brillenbügel eingeschränkt ist, sondern übers ganze Gesicht geht.

Bei der futuristisch anmutende Maske befindet sich der Schnorchel nicht seperat an der Seite, sondern ist stattdessen am Haaransatz des Trägers in der Maske angebracht.

Aldi erhält Beschwerde: Facebook-Nutzerin fühlt sich veräppelt

Die Kunden schlugen bei Aldi für 19,99 Euro zu, darunter auch Facebook-Nutzerin Irina. Zuhause nahm sie die Sicherheitshinweise der Tauchermaske noch einmal genauer unter die Lupe. Dabei wurde sie richtig sauer, denn es stand - für sie unverständlicherweise - schwarz auf weiß, dass die Schnorchelmaske ausschließlich an der Wasseroberfläche benutzt werden darf und man damit nicht abtauchen soll.

User verteidigen Aldi: „Die Maske ist zum Schnorcheln und nicht zum Tauchen!“

„Sowas nennt man Betrug“ postete die erzürnte Käuferin bei Aldi Süd auf Facebook und wurde dafür prompt von den anderen Nutzern ausgelacht. „Die Maske ist zum Schnorcheln und nicht zum Tauchen!“, erklärt ein User kurz und bündig, während andere da schon weiter ausholen und ihr den Unterschied genauestens erklären: "Wenn man Ahnung vom Tauchen hat, weiß man, dass beim Tauchen der Druckausgleich über die Nase gemacht wird, spätestens bei 2-3 Metern spürt man den Druck auf den Ohren. Da die Maske keine Möglichkeit hat, diesen so auszugleichen, ist sie nicht zum Tauchen geeignet."

Aldi-Diskussion wird skurril: „Warum sind Männer nur solche Besserwisser?“

Die unwissende Käuferin wirft als nächstes die Frage in den Raum „Warum sind Männer nur solche Besserwisser?“, worauf sie wieder den ein oder anderen bissigen Kommentar erntet. „Da wirft sie mal einfach so Betrug in den Raum. Dann will man(n) ihr das Ganze erklären, bevor es komplett lächerlich wird. Und dann wird sie zickig", reagiert eine andere Userin belustigt. „Leute, kommt runter! Das Ding war beim Aldi, nicht Fachgeschäft! Also für die Leute, die vom Tauchen keine Ahnung haben!“, kontert die Käuferin uneinsichtig.

Das Aldi-Team meldet sich zu Wort

Schließlich meldet sich einen Tag später auch der Discounter Aldi Süd selbst zu Wort: "Hallo Irina, wir denken, dass das Thema hier bereits ausreichend diskutiert wurde. Wir wollen lediglich, dass unsere Kunden wohlauf aus ihrem Urlaub zurückkehren."

