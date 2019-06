Wegen Erstickungsgefahr: Aldi muss beliebtes Produkt für Kinder zurückrufen

Hohes Sicherheitsrisiko

+ © dpa / Rolf Vennenbernd Aldi Nord muss aus Sicherheitsgründen eine Kinderjeans zurückrufen. © dpa / Rolf Vennenbernd

Seit über einem Monat wurde eine Kinderjeans in sämtlichen Aldi-Nord-Filialen verkauft. Nun ruft der Discounter das Produkt wegen Erstickungsgefahr zurück.

München - Des Öfteren muss Aldi eines der Produkte zurückrufen - doch in diesem Fall geht es um die Sicherheit von Kindern. Betroffen ist eine Kinderjeans, die in allen Aldi-Nord-Filialen verkauft wurde. Aus „Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes“ müsse der Artikel zurückgerufen werden, erklärte der Discounter in einer Mitteilung.

Aldi Nord: Rückruf von Kinderjeans - Kleinteile könnten sich lösen

Der Discounter fordert seine Kunden auf, den Artikel „Kleinkinder Jeansbermudas für Jungen“ der Marke „Pocopiano“ in einen Aldi Nord zurückzubringen. Die Produktnummer laute „EAN 29009237“.

Der Lieferant der Jeans habe darauf hingewiesen, dass sich eventuell Kleinteile des Produkts lösen könnten, heißt es in der Aldi-Mitteilung weiter. Wenn Kleinkinder diese Teile schlucken, bestehe Erstickungsgefahr. Man rate daher dringend von der weiteren Verwendung des Produktes ab, so der Discounter.

Mit einem ähnlichen Problem hatte vor Kurzem auch Lidl zu kämpfen. Ein Kinderspielzeug war defekt, es bestand akute Verletzungsgefahr.

Rückruf bei Aldi: Kinderjeans wurde seit über einem Monat in allen Filialen verkauft

Die Lage ist für den Discounter besonders unangenehm, da die Jeans bereits seit dem 06. Mai 2019 in allen Aldi-Nord-Filialen verkauft wurde. Mittlerweile sei das Produkt jedoch aus dem Verkauf genommen.

Aldi drückt auf der eigenen Website Bedauern aus und entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Für Verbraucherfragen stehe der Lieferant, die Furlano Textilhandelsgesellschaft, zur Verfügung. Das Unternehmen sei von Montag bis Freitag zwischen 08.00 und 17.00 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/3309776 oder unter der E-Mail-Adresse service@furlano.net erreichbar.

Das Unternehmen hatte zuletzt heftige Kritik wegen einer Werbung zum Vatertag.

Des Öfteren muss Aldi eigentlich Lebensmittelprodukte zurückrufen, wie ein Studentenfutter oder eine Brotspezialität, das Naan-Brot von „Orient Specials“. Mit Produktrückrufen hat jedoch nicht nur Aldi zu kämpfen. Auch Penny musste eine Wurst aus dem Sortiment nehmen, während Kaufland eine Sauce zurückrief.

mef