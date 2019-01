Aldi eröffnet bisher kleinste Filiale - Kassen völlig anders

Mini-Format

+ © dpa / Rolf Vennenbernd In der Schweiz eröffnete der erste Aldi im Mini-Format. Er ist nur 240 Quadratmeter groß und damit der kleinste Aldi weltweit. © dpa / Rolf Vennenbernd

Der Discount-Gigant Aldi testet ein neues Konzept: Dort können Kunden nun beim kleinsten Aldi der Welt einkaufen. Und nicht nur die Ladengröße unterscheidet sich im Vergleich zu normalen Aldi-Filialen.

Lausanne - Ein Aldi im Mini-Format, mitten in einem Bahnhof: In Lausanne in der Schweiz versucht Aldi Suisse dieses neue Konzept zu etablieren. Die bisher kleinste Aldi-Filiale der Welt eröffnete im Dezember in der Stadt am Genfersee. Auf gerade mal 240 Quadratmetern finden Kunden insgesamt knapp 1000 Artikel.

Zum Vergleich: Normale Aldi-Filialen sind etwa viermal so groß wie die neu eröffnete Mini-Filiale. Nur in Frankfurt gibt es bereits einen Aldi, der etwa 500 Quadratmeter groß ist. Ursprünglich als Notlösung gedacht, war schon im Februar vergangenen Jahres im Gespräch, dass der kleine Aldi in Frankfurt Vorreiter für ein neues Konzept des Discount-Giganten wird.

Der Mini-Aldi hat täglich von 5:30 Uhr bis Mitternacht geöffnet

Nun ist es so weit: Von 5:30 Uhr bis Mitternacht können Kunden täglich im kleinsten Aldi der Welt einkaufen - und das sogar am Samstag und Sonntag, obwohl in der Schweiz ebenso strikte Ladenöffnungszeiten gelten wie hierzulande. Beim Sortiment des neuen Mini-Aldis liegt der Schwerpunkt vor allem auf Eigenmarken und Lebensmitteln, die Kunden im Alltag am häufigsten brauchen, berichtet chip.de. So finden sich in den Regalen zum Beispiel Tee, Kaffee, Mineralwasser und frisches Obst und Gemüse. Statt eines Backautomats gibt es eine Theke mit Backwaren und auch eine Auswahl an Fertigprodukten ist in dem Sensations-Aldi vorhanden. Aktionsware wie Elektroartikel und Mode gibt es nicht.

Lesen Sie auch: „Auftreten dieses Marktes schmerzt“: Münchner Aldi-Filiale lässt Kunden verzweifeln

Die fünf Kassen befinden sich in der Mitte der Filiale. Noch ein Unterschied zu normalen Aldi-Filialen: Die Kassierer stehen, während sie ihre Arbeit verrichten.

Lesen Sie auch, welche merkwürdige Beobachtung ein Kunde an einer Aldi-Kasse im schwäbischen Buchloe macht.

Der Mini-Aldi wird wohl hohe Umsätze erzielen

Da etwa 20.000 Pendler jeden Tag an dem neuartigen Aldi vorbeilaufen sollen, ist ein besonders hoher Umsatz wohl garantiert. Ob das Konzept so auch für deutsche Aldi-Filialen übernommen wird, ist bisher unklar. Doch auch Aldi Süd modernisiert seine Filialen.

Lesen Sie auch:

Mutter warnt vor Aldi-Besuch mit drastischen Worten

Aldi-Kunde beobachtet an der Kasse etwas Seltsames - und erhebt schwere Vorwürfe

Fast erstickt: Kunde beschwert sich über Draht in Aldi-Produkt - dann tickt er völlig aus

Erneuter Rückruf einer Mundspülung: Nutzung könnte für Verbraucher schlimme Folgen brauchen