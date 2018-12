Aldi: Angebot jetzt deutschlandweit - Diese Produkte sind eine Neuheit beim Discounter

Kunden aufgepasst

Aldi hat etwas völlig Neues in seinem Prospekt-Angebot: Seit Donnerstag will der Discounter mit einem Angebot punkten, das für ihn ungewöhnlich ist.

Nach Aldi Süd nun auch Aldi Nord mit Literatur-Bestseller

Update vom 6. Dezember 2018: Bereits am 29. November erweiterte Aldi Süd seine Produktpalette um Bestseller in Taschenbuchformat. Jetzt zieht auch Aldi Nord mit seinen Angeboten ab dem 6. Dezember nach und bietet 18 Taschenbücher in ihren Filialen an. Aldi Nord sowie Aldi Süd setzten neben Nora Roberts oder Hera Lind auch Lisa Jackson mit „Dunkle Bestie“ auf ihre Angebots-Liste (siehe unten).

Ursprungsmeldung vom 27. November: Aldi Süd hat nun Literatur-Bestseller im Sortiment

Mülheim - Aldi will sich immer mehr vom „Billig“-Image lösen und erfindet sich derzeit ständig neu. Kürzlich verpasste Aldi seinen Filialen in einem Testlauf ein runderneuertes, modernes Design. Nun der nächste Schritt in Richtung Zukunft: Aldi bietet in seinen Läden erstmals Literatur-Bestseller an. Aldi wird zur Buchhandlung!

Aldi verkauft Literatur-Bestseller: Sebastian Fitzek bis Hera Lind

Insgesamt 17 Taschenbücher liegen künftig in den Filialen aus, darunter Werke von Bestseller-Autoren wie Sebastian Fitzek oder Hera Lind. Das berichtete vorab die Westfälische Rundschau. Und schreibt, dass dies erstmals der Fall sei. Die Änderungen werden rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft umgesetzt: Bei Aldi Süd sind die Bücher seit dem 29. November zu haben, bei Aldi Nord gibt es sie ab dem 6. Dezember zu kaufen. Das bestätigte ein Aldi-Sprecher. Auch auf der Webseite von Aldi Süd wird das Angebot schon angepriesen.

Diese Bestseller hat Aldi ausgewählt:

Hera Lind: „Mein Mann, seine Frauen und ich“

Sebastian Fitzek: „Abgeschnitten“ (Filmbuch)

Sebastian Fitzek: „Passagier 23“

Michael Tsokos: „Zerbrochen“

Arno Strobel: „Im Kopf des Mörders − Kalte Angst“

Gil Ribeiro: „Lost in Fuseta“

Joy Fielding: „Solange du atmest“

Nicholas Sparks: „Seit du bei mir bist“

Patricia Shaw: „Brennender Traum“

Dani Atkins: „Das Leuchten unserer Träume“

Gabriella Engelmann: „Strandkorbträume“

Marie Force: „Jede Minute mit dir“

Renate Bergmann: „Ich habe gar keine Enkel“

Eric Berg: „Die Schattenbucht“

Sophie Kinsella: „Muss es denn gleich für immer sein?“

Nora Roberts: „Schattenmond“

Nora Roberts: „Stunde der Schuld“

Aktuelle Aldi-Angebote im Überblick

Hier finden Sie alle aktuellen Produkte aus dem Aldi-Prospekt von Montag.

Hier finden Sie alle aktuellen Produkte aus dem Aldi-Prospekt von Donnerstag.

