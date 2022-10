5 von 9

Der 30. November ist alljährlich ein wichtiger Stichtag für die Kfz-Versicherung: In den meisten Fällen können Versicherte zu diesem Tag fristgerecht ihren Vertrag kündigen, wenn sie sich etwa durch einen Wechsel Sparmöglichkeiten erhoffen. In Fall einer Preiserhöhung genießt der Versicherte aber in jedem Fall ab deren Ankündigung ein einmonatiges Sonderkündigungsrecht, unabhängig vom Stichtag 30. November.

