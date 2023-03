Bericht: 49-Euro-Ticket könnte verfassungswidrig sein

Deutschlandticket

Im Mai sollte eigentlich endlich das 49-Euro-Ticket starten. Nun meldet aber einem Bericht zufolge der Bundesrechnungshof Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Deutschlandtickets an.

Berlin – Das Deutschlandticket soll nach langem Hin und Her zum 1. Mai eingeführt werden. Doch jetzt meldet der Bundesrechnungshof Zweifel an dessen Verfassungsmäßigkeit an, wie die Bild berichtet. Die Zeitung beruft sich dabei auf ein 18-seitiges Gutachten der Finanz-Kontrolleure für den Haushaltsausschuss des Bundestages.

Das Deutschlandticket soll das 9-Euro-Ticket aus dem vergangenen Jahr ersetzen. Für 49 Euro im Monat sollen ab Mai alle öffentlichen Regional- und Nahverkehrsangebote genutzt werden wie Busse und Bahnen – so jedenfalls der bisherige Plan. Mehr in Kürze