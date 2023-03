Aktuelle News im Überblick

Das 49-Euro-Ticket kommt im Mai, doch vorbestellen kann man es jetzt schon. Die KVB in Köln hat das Angebot gestartet. Aktuelle News zum 49-Euro-Ticket.

Das 49-Euro-Ticket kann unter anderem bei der KVB in Köln jetzt vorbestellt werden

für Streit um das 49-Euro-Ticket : Falls Flixbus nicht Teil des Tickets wird, droht das Unternehmen mit Streckenstreichungen.

Köln – Wochen vor dem Start läuft der Verkauf des 49-Euro-Tickets so langsam an. Immer mehr Verkehrsunternehmen bieten jetzt Vorbestell-Möglichkeiten an. Je nachdem, welches Ticket man derzeit besitzt, muss man einige Besonderheiten beachten.

49-Euro-Ticket: KVB startet Vorbestellungen für Deutschlandticket – so geht es

Update vom 16. März, 11:18 Uhr: Sechs Wochen vor dem Start nimmt das 49-Euro-Ticket so langsam Fahrt auf. Bereits jetzt kann das neue ÖPNV-Abo bei vielen regionalen Verkehrsunternehmen vorbestellt werden. So nun auch bei der KVB in Köln, insofern man bisher noch kein Abonnement im VRS-Verkehrsbund besitzt. Dies geht auf drei verschiedene Wege:

Persönlich in einem KVB-Kundencenter

Online im KVB-Shop – dann bekommt man das Deutschlandticket als Chipkarte zugeschickt

Ab 3. April in der KVB-App – dann erhält man es als Barcode auf dem Smartphone

Da der Verkauf des Deutschlandtickets offiziell erst am 3. April 2023 startet, bekommen Kundinnen und Kunden erst dann die entsprechende Chipkarte zugesandt. Wer es ganz digital möchte, muss jedoch noch bis zum Verkaufsstart warten. Jedoch empfiehlt die KVB sich eine Chipkarte zu besorgen, da mit dieser die kostenlose Nutzung des KVB-Rads (30 min Freifahrt/Ausleihe) und des KVB-Lastenrads (90 min Freifahrt/Woche) sowie die Vorteile des Carsharing-Anbieters Cambio integriert sind.

49-Euro-Ticket: Behörde hält Deutschlandticket für „verfassungsrechtlich bedenklich“

Update vom 14. März, 15:30 Uhr: Der Bundesrechnungshof hat die Bundesregierung in einem Bericht an den Haushaltsausschuss auf rechtliche Risiken beim 49-Euro-Ticket hingewiesen. In einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, es sei insbesondere „verfassungsrechtlich bedenklich“, sollte die Einführung und konkrete Ausgestaltung des Tickets über eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zustande kommen.

Als Hintergrund seiner Bedenken führt der Bundesrechnungshof laut dpa eine rechtliche Grenze aus dem Grundgesetz an. Dort ist festgelegt, dass die Organisation des ÖPNV in Deutschland Sache der Länder sei. Bereits zuvor hatte das Bundesverkehrsministerium betont, dass es für die Einführung des 49-Euro-Tickets einen Staatsvertrag der Länder brauche. „Der Einfluss des Bundes sei dabei außerordentlich begrenzt“ so das Ministerium gegenüber der dpa.

49-Euro-Ticket: Flixbus droht mit Streckenverkleinerung

Update vom 12. März, 16:14 Uhr: Das Fernbus-Unternehmen Flixbus droht mit einer deutlichen Verkleinerung seines Streckennetzes, wenn es nicht Teil des 49-Euro-Tickets wird. „Wir müssten voraussichtlich bis zu 20 Prozent des Gesamtangebots in Deutschland streichen“, sagte Flixbus-Chef André Schwämmlein der Bild-Zeitung. Insgesamt würde sich dann „das Fernbusangebot in 150 deutschen Städten verschlechtern oder es würde ganz wegfallen“. Einzelne Regionen könnten vom Fernbus-Netz „abgeschnitten werden“.

49-Euro-Ticket: Preis soll regelmäßig geprüft werden

Update vom 10. März, 22:53 Uhr: Schon bevor das 49-Euro-Ticket am 1. Mai offiziell erscheint, sieht es ganz danach aus, als würde der Preis für das Ticket nicht allzu lange Bestand haben können. Die Bundesländer forderten zuletzt, eine feste regelmäßige Überprüfung, ob der Preis für das Ticket von zunächst 49 Euro erhöht werden muss.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) erklärte am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass man das Deutschlandticket „selbstverständlich evaluieren muss“. Das habe man auch vereinbart. „Aber wir sollten jetzt nicht den dritten und vierten Schritt vor dem ersten gehen“, so Wissing weiter. Wichtig sei ihm zunächst vor allem ein reibungsloser Start.

Aber auch der Umstand, dass mittlerweile verstärkt vom „Deutschlandticket“ und nicht vom „49-Euro-Ticket“ gesprochen wird, scheint eine zukünftige Preiserhöhung als wahrscheinlich gelten.

49-Euro-Ticket: So funktioniert die App

Update vom 9. März, 10:45 Uhr: Für das 49-Euro-Ticket wird es auch eine App geben. Die App „Dein Deutschlandticket“ soll voraussichtlich noch im März in den App-Stores für Smartphones und mobile Geräte verfügbar sein, wie der Entwickler Mobility Inside bei der Tagesschau bekannt gab. Die App soll Nutzern helfen, ihr Deutschlandticket-Abo schneller abzuschließen oder zu kündigen, so Mobility Inside.

Neben der Verwaltung des 49-Euro-Tickets können Kunden über die App „Dein Deutschlandticket“ dann auch „gleichzeitig die deutschlandweite Fahrplanauskunft im Nah- & Fernverkehr nutzen“, erklärt Mobility Inside die weiteren Vorteile der App auf seiner Webseite. Ebenso sollen Sharing-Angebote für E-Bike, E-Scooter und Autos nutzbar sein.

49-Euro-Ticket kaufen: So kann man das Deutschlandticket vorbestellen

Das Verkehrsunternehmen Transdev hatte im Januar den Startschuss für die Vorbestellungen des 49-Euro-Tickets gesetzt. In den letzten Wochen sind dem aber immer mehr lokale Anbieter gefolgt. Mittlerweile kann man zum Beispiel in NRW das Deutschlandticket bei der KVB in Köln, der Rheinbahn in Düsseldorf oder bei den SWB in Bonn vorbestellen. Bei der Deutsche Bahn ist das noch nicht möglich.

Die Vorbestellungen für das 49-Euro-Ticket sind auf verschiedene Weisen möglich. Entweder online über die Apps und Online-Shops der jeweiligen Verkehrsunternehmen oder auch per Bestellschein in den Kundenzentren. Dasselbe gilt dann auch für den Verkauf selbst. An Automaten wird es das Deutschlandticket somit nicht geben.

49-Euro-Ticket: Worauf man bei der Vorbestellung achten sollte

Aufgrund der bundesweiten Gültigkeit ist grundsätzlich egal, bei welchem Verkehrsunternehmen Bus- und Bahn-Fahrende das 49-Euro-Ticket kaufen. Wer aber bereits irgendeine Form von ÖPNV-Abo besitzt, sollte bei der Vorbestellung auf gewisse Dinge achten.

Bei vielen Verkehrsunternehmen wie zum Beispiel der KVB in Köln werden alle Kundinnen und Kunden aktiv angeschrieben, ob sie auf das Deutschlandticket wechseln wollen. Zwar ist das Preis/Leistung-Verhältnis bei diesem meist besser, doch viele Zusatzleistungen wie Mitnahme von Personen, Hunden oder Fahrrädern fallen beim bundesweiten Ticket weg. Für Job- und Großkundentickets werden derweil die Unternehmen kontaktiert, die wiederum ihre Arbeitnehmer informieren sollen. Für Studierende wird es außerdem ein extra „Upgrade-Ticket“ zum Semesterticket geben. (os mit dpa) Dieser Text wird laufend aktualisiert.

