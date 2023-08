„Energie-Preise erreichen nie mehr das Niveau von 2019“ – Manager warnt vor Sorglosigkeit

Andreas Feicht

+ © RheinEnergie Andreas Feicht ist Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie AG © RheinEnergie

Kosten für Strom, Gas, Wärme: RheinEnergie-Chef Andreas Feicht gibt sich vorsichtig optimistisch – und das auch nur vorübergehend.

Köln – Für Untergangspropheten ist der August nicht wirklich der ideale Monat. Er liegt einfach in der falschen Jahreszeit. Doch im vergangenen Jahr bot er sich an. Deutschland steuerte damals auf den Höhepunkt einer nie dagewesenen Energiekrise zu. Die düsteren Prognosen überschlugen sich: Stromabschaltungen, Kollaps der Wirtschaft, Zusammenbruch des öffentlichen Lebens. Ein Jahr später wirken diese Befürchtungen wie die Erinnerung an einen fernen Albtraum. Zumindest ist der Untergang erst einmal abgesagt.

Aber ist wirklich alles wieder gut? Schließlich ist der Gaspreis deutlich gesunken, er bewegt sich an den Handelsplätzen irgendwo zwischen 30 und 40 Euro pro Megawattstunde. Vor einem Jahr wurden noch mehr als 300 Euro aufgerufen. Jemand, der die Lage einschätzen kann, ist Andreas Feicht. Der Chef der RheinEnergie AG in Köln signalisiert vorsichtigen Optimismus: „Die Energiepreise haben sich etwas beruhigt, die Krisenszenarien liegen hinter uns.“ Die Speicherfüllstände näherten sich dem Maximum, es gebe für importiertes Gas genügend Anlandeterminals, „insofern sind wir für den kommenden Winter erst einmal gut gerüstet.“

RheinEnergie-Chef Andreas Feicht: „Unbedingt Energiesparen“

Aber gleichzeitig warnt Energie-Manager Feicht vor Sorglosigkeit. Die Preise seien auch deshalb so niedrig, weil der Verbrauch fehle. „Sie dürften spätestens dann wieder anziehen, wenn jahreszeitlich bedingt die Nachfrage steigt. Für die Zukunft gilt, Energiepreise werden nicht mehr das Niveau erreichen, das sie noch Mitte 2019 hatten, was am Weltmarkt und den steigenden Kosten für die Energiebereitstellung liegt.“

► Andreas Feicht ist seit 2022 Vorstandsvorsitzender der Kölner RheinEnergie AG. Davor war der gebürtige Bayer Energie-Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium unter Minister Peter Altmaier (CDU) und lange Jahre Chef des kommunalen Versorgers WSW Energie & Wasser in Wuppertal. ► 24RHEIN-Gastautor Michael Hirz war u.a. Programm-Geschäftsführer und Moderator beimPolitik-Senders Phoenix. Jetzt ist Michael Hirz freier Journalist, Kommunikationsberater und sitzt im Vorstand des Kölner Presseclub.

Deshalb rät der Kölner Energie-Manager auch unbedingt zu Sparsamkeit im Verbrauch. Das sei wichtig für die Energiesicherheit und nicht zuletzt für die Kundinnen und Kunden der Versorger. Schon ein kalter Winter macht Prognosen schnell zu Makulatur, dann gehen Preise rasch mal durch die Decke, von anderen Risiken – geopolitischen, Anschlägen auf die Infrastruktur – ganz abgesehen.

Mittel- und längerfristig arbeiteten, so Andreas Feicht, Stadtwerke und Kommunen an kommunalen Wärmeplänen. Sie sollen Sicherheit in der Frage bieten, auf welche Heizungsart man in den Häusern einer Stadt künftig setzen soll. „Solche Planungen entstehen nicht in drei Tagen“, bremst er die Erwartung auf schnelle Ergebnisse, „für Städte wie etwa Köln sollen sie, wie andernorts, bis zum zweiten Halbjahr 2026 vorliegen.“ (mh/IDZRNW)