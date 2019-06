Zwei Urgesteine verlassen den Remscheider General-Anzeiger

Ruhestand

+ © Roland Keusch Die RGA-Redakteure Karsten Mittelstädt (4. von l.) und Thomas Wintgen (5. von l.) verabschiedeten sich in den Ruhestand. An ihrer Seite: die Ehefrauen Claudia Mittelstädt (3. von l.) und Freya Stoffel (6. von l.). Gewürdigt wurde ihr jahrzehntelanges Engagement von RGA-Verleger Michael Boll (r.), Chefredakteur Stefan M. Kob (l.) und Redaktionsleiter Axel Richter. © Roland Keusch

Die Redakteure Karsten Mittelstädt und Thomas Wintgen haben den Ruhestand erreicht.

Von Frank Michalczak

Zwei RGA-Urgesteine verabschieden sich in den wohlverdienten Ruhestand: Karsten Mittelstädt (63) und Thomas Wintgen (63) blickten am Mittwoch bei einer Feierstunde im Schützenhaus gemeinsam mit Weggefährten auf ihr berufliches Leben zurück. Die beiden Redakteure waren seit 1980 bzw. 1981 für den Remscheider General-Anzeiger im Einsatz – und das in unterschiedlichen Funktionen und Städten unseres Verbreitungsgebiets.

Wie groß die Wertschätzung ist, die beide genießen, machte der frenetische Applaus deutlich, der auf die sehr persönlichen Abschiedsworte von RGA-Verleger Michael Boll und RGA-Lokalchef Axel Richter folgte. „Beide waren immer Lokaljournalisten mit Leib und Seele, für die Journalismus nicht nur irgendein Beruf war, sondern Berufung“, erklärte Michael Boll. Ihr gemeinsames Anliegen sei es gewesen, „über die Zeitung auch denjenigen Menschen und ihren Anliegen Gehör zu verschaffen, die nicht über eine mächtige Lobby verfügen.“

Die Zusammenarbeit war stets kollegial und vertrauensvoll

Axel Richter hob hervor, wie kollegial und vertrauensvoll die Zusammenarbeit mit den beiden Kollegen gewesen sei. Auch er dankte ihnen für das überaus große Engagement in den letzten vier Jahrzehnten für den Remscheider General-Anzeiger.

Lesen Sie auch: Michael Siebers Fotos hielten Stadtgeschichte fest

WECHSEL NACHFOLGE RGA-Redakteurin Melissa Wienzek hat die Nachfolge von Thomas Wintgen in der Remscheider Lokalredaktion angetreten – unter anderem mit einem journalistischen Schwerpunkt auf die Kulturberichterstattung, Tel. 909 218. In Wermelskirchen sind die RGA-Redakteurinnen Nadja Lehmann und Anja Siebel weiterhin für die Leser aus dem Umland da, Tel. (0 21 96) 9 35 37. Der gebürtige Kieler Karsten Mittelstädt begann 1980 beim RGA. Nach seinem Volontariat wirkte er ab 1984 in der Hückeswagener Lokalredaktion und übernahm 2014 die Teamleitung in Wermelskirchen, wo er für die Ausgaben Hückeswagen, Radevormwald und Wermelskirchen zuständig war. „Meine Weisheiten werde ich künftig einer anderen Zielgruppe zukommen lassen. Meine Familie freut sich schon“, sagte er gewohnt humorvoll. Er sei „fast immer gern“ jeden Morgen in die Redaktion gegangen. Das habe an den Kollegen gelegen – allen voran in Hückeswagen: Ausdrücklich nannte er den ehemaligen Redaktionsleiter Rainer Timm und den Fotografen Herbert Draheim, mit denen er lange eng zusammengearbeitet hatte. Nun will er die Freiheit nutzen, um sein Haus zu renovieren, zu segeln und mit dem Rad zu fahren.

Thomas Wintgen ist bereits seit drei Monaten außer Dienst und genießt es, seinen Alltag selbstbestimmt gestalten zu können, wie er anmerkte. Langeweile kommt bei ihm nicht auf. Er ist beim Bergischen Geschichtsverein ebenso engagiert wie bei der Kölner Initiative HennaMond, die zwangsverheirateten Frauen Wege in die persönliche Freiheit bahnt. Zudem unterrichtet Thomas Wintgen als Sprachhelfer Flüchtlinge, die in seiner Heimatstadt Wermelskirchen Fuß fassen sollen. 1981 begann Thomas Wintgen beim RGA – und war von Anfang an in Wermelskirchen im Einsatz, wo er über drei Jahrzehnte die Redaktion leitete.

Tschö Kollegen! LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch LOK LOK © Roland Keusch

Noch gut könne er sich an seinen ersten journalistischen Einsatz erinnern. „Das war Anfang 1972. Damals bin ich morgens um 5 Uhr zum Briefkasten gegangen, um mir meinen Artikel in der Zeitung anzuschauen“, berichtete der 63-Jährige, der seit 2015 die Remscheider Redaktion unterstützt hatte. Maßstäbe setzte er vor allem in der Kulturberichterstattung, wobei er sein großes Fachwissen einbrachte, das ihm Verleger Michael Boll bescheinigte.

Dessen Dank galt auch den Ehefrauen Freya Stoffel und Claudia Mittelstädt, die oft bis spät in den Abend auf ihre Männer warten mussten. Denn Redakteure hätten eben keinen Job, der um 9 Uhr beginnt und um 17 Uhr endet. Nun haben die beiden Kollegen aber etwas, was Journalisten stets fehlt: Zeit. In diesem Sinne: Macht’s gut, Ihr Zwei!