RGA-Leser spenden rund 30.000 Euro

Allen Unterstützern der Aktion „Helft uns helfen“, die sich beteiligt haben, sei herzlich gedankt.

Von Anja Carolina Siebel

Diese Woche endet unsere Aktion „Helft uns helfen“. Mit erfreulichen Nachrichten: Rund 30 000 Euro kamen zusammen. Freuen dürfen sich über diese Spendensumme, die dank den RGA-Leserinnen und -Lesern zusammengekommen ist, die Jugendfeuerwehr Remscheid und die Praxis ohne Grenzen, die mit ehrenamtlicher medizinischer Hilfe auch über die Grenzen der Stadt hinaus wirkt.

Die „Praxis ohne Grenzen“ mit Sitz in Remscheid bietet solche Hilfe für Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Betroffene waren beispielsweise einmal bei einer privaten Kasse versichert, können sich die teuren Beiträge aber irgendwann nicht mehr leisten.

„Gesundheit sollte doch ein Menschenrecht sein.“

Dr. Bettina Stiel-Reifenrath Praxis ohne Grenzen

Weil sie berufsunfähig geworden sind. Oder aus anderen Gründen verarmt. Das kommt häufiger vor, als manche denken. Auch im Bergischen Land.

Das Team der Praxis ohne Grenzen, bestehend aus Medizinern, die ehrenamtlich einmal pro Woche die Praxis in Remscheid-Lennep öffnen, hilft diesen Menschen bei zum Teil schwerwiegenden Erkrankungen. Von dem Geld werden beispielsweise teure Untersuchungen, Operationen oder Geburten bezahlt.

Viele Remscheider und Wermelskirchener Mediziner helfen bei der Praxis ehrenamtlich mit, sei es, in den Sprechstunden in den Räumen der Remscheider Tafel an der Lenneper Wülfingstraße, oder in ihrer eigenen Praxis. Die Patienten ohne Krankenversicherung können die medizinischen Leistungen dank des Vereins kostenlos nutzen. Oft kommen die Patienten erst in die Praxis, wenn die Beschwerden schier unerträglich geworden sind – aus Scham über die persönliche Situation. „Das haben wir oft, dass die Menschen erst zu uns kommen, wenn es gar nicht mehr geht, oder die Erkrankung weit fortgeschritten ist“, sagt Bettina Stiel-Reifenrath. „Dabei“, betont sie, „sollte doch Gesundheit ein Menschenrecht sein.“ Diese Intention haben die RGA-Leser bei der Aktion „Helft uns helfen“ dieses Jahr unterstützt.