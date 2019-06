„Fernsehgarten“: Neues Motto, alter Spott: Darum lästern die Fans immer noch über das ZDF

Häme statt Vorfreude

Die nächste Sendung steht an und das neue Motto ist bekannt. Doch bei Fans des Kultformats trifft man statt auf Vorfreude in erster Linie auf Häme. Doch was sorgt für ihre zahlreichen erregten Gemüter?

München - Für viele gehört zu einem perfekten Wochenende nicht nur der klassische Sonntagsbraten, sondern auch das passende Fernsehprogramm. So scheint das gemeinsame „Fernsehgarten“-Schauen in vielen Familien auch schon zur Tradition geworden zu sein, weshalb das Format fürs ZDF mittlerweile Kultstatus erreicht hat.

Nun hat der Sender das neue Motto für die nächste Sendung bekannt gegeben - doch die Fans scheint das eher weniger zu tangieren. Stattdessen ist es vor allen Dingen ein anderes Thema, das sie offensichtlich gar nicht mehr loslässt.

„ZDF-Fernsehgarten“ am Pfingstwochenende: Thema „Eighties“

Schrill, bunt, wild - die nächste Ausgabe des Fernsehgartens steht ganz im Zeichen der 80er. „Eighties“ - in großen leuchtenden Buchstaben hat das ZDF das Motto der nächsten Sendung bereits auf Instagram gepostet.

Entsprechend dürfen am kommenden Sonntag (9. Juni) auch die Musikacts nicht fehlen, die man sofort mit jenem verrückten Jahrzehnt assoziiert. Boney M., Milli Vanilli, Spandau Ballet - sie alle erwartet das ZDF in seiner beliebten Sonntagsvormittag-Show. So hat es der Sender nun auch auf Facebook verraten.

„Fernsehgarten“-Fans bewegt anderes

Doch statt der nächsten Ausgabe des „Fernsehgartens“ entgegenzufiebern, scheinen sich die Fans gedanklich immer noch in der vergangenen Woche zu befinden. Denn ausgerechnet das „Kappen-Gate“ um Pietro Lombardi will ihnen so gar nicht mehr aus dem Kopf gehen.

Pietro Lombardis „Kappen-Gate“ beim „ZDF-Fernsehgarten“

Denn eigentlich hätte auch der Ex-DSDS-Gewinner auf der „Fernsehgarten“-Bühne stehen sollen. Letzten Sonntag sagte der seinen geplanten Auftritt allerdings kurz vor knapp wütend ab. Denn das ZDF wollte ihn nicht auf die Bühne lassen, sollte er seine Kappe nicht absetzen. Zu auffällig habe auf der nämlich das Logo der jeweiligen Marke geprangt.

Nach langen Diskussionen um seine Kopfbedeckung ging Pietro schließlich der Hut hoch - die Cap allerdings nicht. Denn bevor er die absetzt und somit auf sein Markenzeichen verzichtet, zog es der Musiker vor, gar nicht zu singen und verzichtete auf seinen Auftritt. So verließ er die ZDF-Show noch, bevor Fans ihn überhaupt zu Gesicht bekamen. Später bezichtigte er den Sender gar der Lüge.

Skandal um Pietro Lombardi lässt „Fernsehgarten“-Fans immer noch spotten

Genau dieses, nennen wir es Drama, ist es, das das ZDF-Publikum auch eine Woche später immer noch bewegt. So sieht sich das ZDF auf seinen Social-Media-Kanälen immer noch mit großer Wut und frechen Lästereien konfrontiert. So warnen die User den Sender, er solle doch bitte auf Kappen mit Logo aufpassen und schön auf die Mützenwerbung achten, damit die Künstler nicht wieder abhauen würden. „Pietro Capbardi singt seinen Megahit“, witzeln die Fans. Andere stattdessen freuen sich, dass Pietro „stramm geblieben“ ist, während weitere wüten „Scheiß auf Fernsehgarten“.

Kommentare, die dem Fernsehgarten-Team so gar nicht gefallen dürften. Vermutlich werden die ZDF-Macher beim nächsten Mal alles daran setzen, ihre Zuschauer wieder zu versöhnen. Man darf also gespannt sein.

Doch vor Pietros „Kappen-Skandal“ war es eine ganz andere Panne, wegen der die „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel für Furore sorgte.