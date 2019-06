ZDF-Fernsehgarten: Kiewel verrät besonderes Motto für Show – User fordern Duo auf der Gästeliste

Deutsches Hobby rückt in den Fokus

+ © Screenshot ZDF Machte eine besondere Ankündigung: Andrea Kiewel wird am 30. Juni einen besonderen „ZDF-Fernsehgarten“ moderieren. © Screenshot ZDF

Auf die 80er folgten die 90er. Doch nun endet die Zeitreise im „ZDF-Fernsehgarten“. Dafür kündigt Moderatorin Andrea Kiewel für die Ausgabe am 30. Juni ein besonderes Schmankerl an.

Mainz/München - Die 90er sind Geschichte - jetzt auch im „Fernsehgarten“. Gegen Ende der Mottoshow der ZDF-Sendung zum vorvergangenen Jahrzehnt lüftete Moderatorin Andrea Kiewel aber bereits ein Geheimnis, das die TV-Gemeinde zwei Wochen lang beschäftigen dürfte. Denn die Ausgabe am 30. Juni wird ihr zufolge eine ganz besondere sein: Zum Ausklang des ersten Halbjahres huldigen das „ZDF“ und „Kiwi“ einem der liebsten Hobbys der Deutschen: dem Schrebergarten.

Nochmal zum Mitschreiben: Es wird einen Schrebergarten-Fernsehgarten geben. Natürlich war der Trubel nach dieser Nachricht groß. Die Erwartungen werden es auch sein. Aber auch die Nörgler im Internet ließen nicht lange auf sich warten. „Tante Horst“ mokierte sich auf Twitter etwa über den Wortlaut von „Kiwis“ Ankündigung: „'Denn wir Deutschen können Schrebergarten.' Aber keinen Deutsch sprechen!“

Bloß keine Dias von Kiewels letztem Kurzurlaub im Schrebergarten

Auch User „Namengret Kramp-Klarenbauer“ befürchtete das Schlimmste: „Na toll, jetzt zeigt Kiwi uns auch noch Dias von ihrem letzten Kurzurlaub im Schrebergarten.“ Der „SPDändabar - Nie zu Diensten“ kann sich mit dem von der Redaktion gewählten Motto nicht so ganz anfreunden: „'Schreberstreber' - das muss ne lange Redaktionssitzung gewesen sein, bis der Name stand.“ Auch ohne entsprechendes Emoji trieft dieser Tweet vor Ironie. Ähnlich wie dieser von „Frieda, die Störende“: „Ein Schrebergarten-Fernsehgarten. Ich flippe aus. Das ist so innovativ.“

Auch erste Vorschläge für die Gästeliste der Schrebergarten-Show ließen nicht lange auf sich warten. So forderte „Herr Schlotzke“ ein aus einem „Vox“-Format bekanntes Duo: „Claus & Ralle von 'Ab ins Beet“ gefällt das.“ Einen Schritt weiter ging augenzwinkernd „Angelo“, der schrieb: „Wenn beim Schrebergarten-Fernsehgarten nicht Claus und Ralle dabei sind ...“ - dazu postete er ein Foto von TV-Anwalt Ingo Lenßen mit dem Schriftzug „Fachanwalt ist eingeschaltet!“

Wenn beim Schrebergarten #Fernsehgarten nicht Claus und Ralle dabei sind... pic.twitter.com/CkJdnPrnEs — Angelo (@Skywobi) 16. Juni 2019

Kritik wegen Abholzung mehrere Bäume für „ZDF-Fernsehgarten“-Kulisse

Wirklich kritisch setzte sich „Ephraim“ mit dem Thema Schrebergarten auseinander. Zu dem Verweis auf die Abholzung mehrerer Bäume zugunsten eines Neubaus des „ZDF-Fernsehgarten“ kommentierte der User zwei böse dreinschauenden Smileys: „Welcher Garten?? Ist ja nix mehr übrig seit 2019.“ Stellt sich also die Frage, ob das Team die Kulisse des „ZDF-Fernsehgarten“ für die besondere Show herausputzen wird oder „Kiwi“ und Co. mal wieder auswärts fahren.

In zwei Wochen „Schrebergarten“-Fernsehgarten im Fernsehgarten.



Welcher Garten?? Ist ja nix mehr übrig seit 2019. #fernsehgarten https://t.co/kHD5C91ShP — Ephraim (@lerchenberg) 16. Juni 2019

In der 90er-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ trat auch Blümchen auf und kassierte für ihr Outfit herbe Kritik im Internet. Zuvor hatte die Popsängerin mit Bikini-Bildern auf sich aufmerksam gemacht. Zu einem besonderen Auftritt kam ein Junggesellinnenabschied - auf die angehende Braut wartete auch eine Videobotschaft. Vor der Show war über die Gästeliste gemosert worden.

mg