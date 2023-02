Wütender Fan erklärt „Hartz und herzlich“-Boykott und fordert: „Ich will Arbeitslose sehen“

Kritik an Darstellern

„Hartz und herzlich“: Immer wieder haben Zuschauer etwas an der RTLZWEI Doku zu bemängeln – seinen es die Darsteller, oder Sonstiges. Lesen Sie hier, worüber sich die Fans diesmal aufregen:

Die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ dreht auch im Februar neue Folgen in den Benz-Baracken – einem Viertel, genau so vielseitig wie seine Bewohner. Dort wird das Leben der Darsteller von RTLZWEI-Kameras begleitet. Zuschauer dürfen sie dabei beobachten, wie sie trotz finanziellen Schwierigkeiten und Arbeitslosigkeit um ihr Familienglück kämpfen. Das ehemalige Arbeiterviertel in Mannheim Waldhof hat durch die Sendung mittlerweile einen richtigen Kult-Status erreicht.

MANNHEIM24 verrät, warum „Hartz und herzlich“-Fans wieder wütend sind.

Vor allem der nachbarschaftliche Zusammenhalt, der Alltag mit Hartz IV, die Sorgen ums Geld und die Zukunftspläne der Menschen machen die Baracken aus. Auch in den neuen Folgen sieht der Zuschauer, wie die junge „Hartz und herzlich“-Generation um ihre Zukunft kämpft. (mad)

