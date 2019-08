Claus Kleber im ZDF-„heute journal“ plötzlich mit SEHR ungewöhnlicher Ansage - und verbotenem Wort

„Typ im Anzug“ lässt aufhorchen

Anlässlich des „Woodstock“-Jubiläums hat Claus Kleber im ZDF-„heute journal“ zu einer ungewöhnlichen Ansage ausgeholt - samt verbotenem Wort.

Mainz - „heute journal“-Legende Claus Kleber hat im ZDF mal wieder mit einer ungewöhnlichen Ansage für einen Huch-Moment gesorgt. Und sogar ein „verbotenes Wort“ in den Mund genommen.

Es ging darum, einen Beitrag zum 50-jährigen „Woodstock“-Jubiläum anzusagen. Das machte Kleber, der 13 Jahre alt war, als das Festival im August 1969 stattfand, auf seine ganz eigene Art.

Claus Kleber im ZDF-„heute journal“ über sich selbst: „Batikhemd käme auch nicht so überzeugend“

„Es ist schon traurig, wenn hier ein Typ im Anzug steht und über Woodstock vor 50 Jahren redet. Aber Batikhemd käme auch nicht so überzeugend“, witzelt Claus Kleber im Stehen, während er auf das eingeblendete Plakat des Festivals zugeht. „Also egal.“

Kleber blickt zurück: „Dass das mal das größte Rockfestival der Geschichte werden würde, stand nicht im Programm.“ Er erzählt, dass der Veranstaltungsort gar nicht in Woodstock war. „Dort fehlte alles außer die höchste Konzentration an Joints und LSD in der Geschichte. Und alle Zutaten für eine perfekte Katastrophe. Hunderttausende Menschen zu viel. Kein Essen, kein Wasser.“

Claus Kleber im ZDF-„heute journal“: „Kein Schutz gegen das Scheiß-Wetter“

Und dann benutzt Kleber in seiner Aufzählung auch noch ein beinahe verbotenes Wort: „Kein Schutz gegen das Scheiß-Wetter.“ Dass ein Nachrichtenmann in einer ZDF-Sendung einen Kraftausdruck benutzt, ist allemal ungewöhnlich. Aber Claus Kleber darf das. „Und der Veranstalter eigentlich pleite. Und außerdem das Land in Depression nach der Ermordung der Lichtgestalten Robert Kennedy und Martin Luther King, verstrickt in den unseligen Krieg in Vietnam.“

Gitarren setzen ein und scheinen Klebers Ansage fast zu übertönen. Im Hintergrund sind bunte „Woodstock“-Eindrücke zu sehen. Und er macht weiter. „Und dann geschah das Wunder von Woodstock. Amerika erkannte, dass seine Jugend träumen konnte. Von einer besseren Zeit, von Frieden und Liebe, Love and Peace. Zu einem neuen Soundtrack.“

Die SEHR ungewöhnliche „heute journal“-Minute mit Claus Kleber können Sie hier noch einmal bewundern:

Für seine Ansage, den Beitrag und eine Schlussfolgerung gab es Twitter-Lob für Claus Kleber:

Nice @ClausKleber im @ZDF heute Journal: „Woodstock kann Beleg sein für die Fähigkeit der USA, sich über Nacht neu zu erfinden. Man weiß allerdings nie, was dabei herauskommt - und wann.“ pic.twitter.com/deAnPSeroq — Michael Kuhn (@Mi_Kuhn) August 15, 2019

@ClausKleber Vielen Dank für den schönen und glaubwürdigen Beitrag zum Jubiläum des Woodstock Festivals! — Dietmar Volk (@Dietmar99776645) August 15, 2019

