„Vertrauen meines Chefs erarbeitet“: „Hartz und herzlich“-Darsteller Jonas wird befördert

„Hartz und herzlich“-Bekanntheit Jonas kann positiv in die Zukunft blicken! Der Security-Mitarbeiter wurde befördert und hat viel Spaß bei seinen neuen Aufgaben.

Die RTLZWEI Sendung „Hartz und herzlich“ ist inzwischen deutschlandweit bekannt. Seit nunmehr fünf Jahren begeistern die sympathischen Bewohner mit ihrer „Mannheimer Schnauze“ die Fans vor dem Fernseher. Die Sozialdoku zeigt das echte Leben – den Alltag mit Hartz IV, Geldsorgen, Familie und Zukunftsplanung. Darüber berichtet MANNHEIM24.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: TV-Bekanntheit Jonas arbeitet als Security – und wird befördert

Die Hartz-IV-Klischees hinter sich lassen und einen Neuanfang wagen: Das war der Plan von „Hartz und herzlich“-Liebling Jonas aus Mannheim. Mit beiden Beinen im Leben stehen – das wünscht sich der 22-Jährige sehnlichst. Deshalb hat Jonas einen folgenreichen Schritt gewagt: Der „Hartz und herzlich“-Nachwuchs hat den Benz-Baracken den Rücken gekehrt und ist gemeinsam mit seiner Freundin umgezogen.

Bei dem Nachwuchs-Barackler dreht sich derzeit alles um die Arbeitswelt. Seit nunmehr 3 Jahren arbeitet Jonas bei dem Mannheimer Sicherheitsdienst „STAFF Security“. Im Interview mit MANNHEIM24 spricht der TV-Liebling jetzt über seinen Werdegang und seine Beförderung.

„Hartz und herzlich“: Wie ist Jonas zur Stelle im Sicherheitsdienst gekommen?

Durch einen Freund sei Jonas damals auf den Job als Security-Mitarbeiter aufmerksam geworden. Dann ging alles ganz schnell: „Ich bin dann zum Chef und habe da mein Bewerbungsgespräch gehabt und dann hat er gefragt: Wann kannst du anfangen?“, verrät Jonas im MANNHEIM24-Interview.

Jonas hat Spaß am Job – und das scheint sich nun auch auszuzahlen! Im Gespräch mit MANNHEIM24 verkündet er jetzt gute Neuigkeiten: „Ich bin Objektleiter. Ich habe jetzt quasi mein eigenes Objekt. Meine Aufgaben sind hier: Wenn wir hier zu dritt oder zu viert sind, dann muss ich den Leuten sagen, was sie machen müssen, beispielsweise“.

„Hartz und herzlich“-Jonas spricht über seinen Chef: „Hat mir großes Vertrauen entgegengebracht“

Jonas hat ambitionierte Zukunftspläne, was auch sein Vorgesetzter erkannt hat. „Er hat mir ein großes Vertrauen entgegengebracht. Ich habe mir auch das Vertrauen meines Chefs erarbeitet“, erklärt Jonas im Interview mit MANNHEIM24 stolz. Dabei war das Arbeiten in der Sicherheitsbranche gar nicht sein Traumjob.

„Meine Idee war, dass ich Security nur vorübergehend mache. [...] Man sollte sich weiterbilden, man muss gut mit Menschen umgehen können [...] aber es macht Spaß, man verdient sein Geld ehrlich und man entdeckt immer etwas Neues – man ist an neuen Stellen und lernt neue Leute kennen“, so Jonas gegenüber MANNHEIM24 weiter.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: TV-Bekanntheit Jonas bekommt Zuspruch von Fans

Bei „Hartz und herzlich“ hat er schon so manche Höhen und Tiefen durchgestanden. In den neuen Folgen, die seit Januar 2023 auf RTLZWEI ausgestrahlt werden, ist Jonas kaum noch zu sehen. Im Interview mit MANNHEIM24 hat der „Hartz und herzlich“-Liebling bereits über seine Teilnahme in der Sozialdoku und einen möglichen Ausstieg gesprochen.

Jonas wird für seinen Einsatz und seine Motivation im Job belohnt. Die „Hartz und herzlich“-Zuschauer geben dem Mannheimer darüberhinaus auch Zuspruch im Netz. „Bist ein feiner Kerl und kämpfst auch für deine Familie...Alles Gute und viel Gesundheit“, ist etwa in den Kommentaren unter seinem letzten Instagram-Beitrag zu lesen. (sik)

