„Wie Florian Silbereisen es macht, hätte man die ‚ZDF Hitparade‘ retten können“

Mit mehr Florian Silbereisen hätte man die altehrwürdige „ZDF Hitparade“ retten können, meint deren Ex-Moderator Uwe Hübner.

Update vom 17. Februar 2019: Florian Silbereisen wird „Traumschiff“-Kapitän - und er wird sich sicherlich auch nicht nehmen lassen, weiterhin Schlagershows zur besten Sendezeit zu moderieren. Wie ein Moderatoren-Kollege einschätzt, wäre er sogar imstande gewesen, ein ZDF-Flaggschiff zu retten, das im Jahr 2000 eingestellt wurde: Die „ZDF Hitparade“. Das 50. Jubiläum der Show, die gar keine 50 Jahre Bestand hatte, feiert das ZDF im April mit einer großen Gala.

Unter gewissen Umständen könnte die „ZDF Hitparade“ aber heute noch existieren, glaubt Hübner und erklärt dies im Podcast „Fragen wir doch!“ für RTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio. Hübner hatte die Show selbst von 1990 bis 2000 moderiert, bevor sie eingestampft wurde.

Silbereisen und ein anderes Konzept für die „ZDF Hitparade“, das wär‘s gewesen, meint Hübner. „Dass Florian Silbereisen den Samstagabend bekommen hat, habe ich mitverschuldet. Heute denke ich, schade, in größere Hallen zu gehen, es moderner zu machen, mehr flackerndes Licht und noch ein bisschen mehr Human Touch: Das wäre es gewesen. So wie Florian das heute macht, hätte man auch die 'ZDF-Hitparade' retten können."

Florian Silbereisen wird Kapitän auf dem „Traumschiff“ – Sascha Hehn wollte anderen

Unser Artikel vom 25. Januar 2019:

München - Florian Silber­eisen übernimmt das Kommando auf dem Traumschiff! Der Schlagerstar wird neuer Kapitän an Bord des ZDF-Klassikers. Der Sender bestätigte am Freitag: „Wir freuen uns sehr, Florian Silbereisen gewinnen zu können. Er ist einer der interessantesten und beliebtesten Entertainer der jüngeren Generation und setzt die von Wolfgang Rademann begründete Tradition fort, Fiktion und Entertainment auf dem Schiff zusammenzuführen.“ Rademann hatte das Traumschiff 1981 erfunden und bis zu seinem Tod vor drei Jahren produziert.

Im Februar sollen nun die Dreharbeiten mit ­Silbereisen beginnen. Für ihn sei die Rolle eine „Herzensangelegenheit“, so der 37-Jährige. An Weihnachten und an Neujahr können die Zuschauer ihn als Kapitän Max Prager bestaunen.

Traumschiff-Kapitän: Hardy Krüger jr. wäre Hehns Wunsch-Nachfolger

Die Rolle war frei geworden, nachdem sich ­Sascha Hehn – im Streit um die Qualität der Drehbücher und Filme! – von Bord verabschiedet hatte. Und Hehn hatte auch einen Wunschkandidaten für seine Nachfolge, wie er im Gespräch mit der tz verrät: Hardy Krüger jr.! „Ich hatte ihn vorgeschlagen“, sagte Hehn am Rande der Rodenstock-Brillen-­Modenschau. „Der wäre super!“

Tatsächlich war Krüger im Gespräch für die Rolle. Er ist ein gestandener Schauspieler, war schon in mehreren Episoden auf dem Traumschiff zu Gast und wäre kein schlechter erster Mann an Bord gewesen.

„So ein Kapitän sollte eine Portion Mut mitbringen, sich mit Drehbüchern auseinandersetzen und diese versuchen, einigermaßen in die Spur zu bringen“, erklärte Hehn am Donnerstagabend und fügte – hatte er eine Ahnung?! – schmunzelnd hinzu: „Aber vielleicht fällt dem ZDF ja noch etwas Verrückteres ein, vielleicht Florian ­Silbereisen… Dann wird’s natürlich ’ne ganz andere Nummer.“ Genau so ist es jetzt gekommen.

