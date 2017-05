Wer löst die letzten Tickets zum ESC 2017? Das zweite Halbfinale heute im Live-Ticker

Show aus Kiew

+ © AFP Ilinca feat. Alex Florea wollen heute im zweiten Halbfinale ein Ticket zum ESC 2017 lösen. © AFP

Kiew - Wer löst die letzten Tickets zum Eurovision Song Contest? Wir berichten im Live-Ticker vom zweiten Halbfinale zum ESC 2017, das heute in Kiew stattfindet.

>>> TICKER AKTUALISIEREN<<<

20.43 Uhr: Levina scheint übrigens deutlich bessere Chancen zu haben als ihre Vorgängerinnen der vergangenen zwei Jahre. Sie lag bei den Wettquoten auf der Vergleichsseite www.oddschecker.com immerhin auf Platz 16. In einer Prognose des Internetkonzerns Google auf Grundlage der weltweiten Suchanfragen schafft es die 26-jährige Deutsche sogar auf den elften Platz. Damit werden Levina weit mehr Chancen auf eine gute Platzierung zugerechnet als Jamie-Lee im vergangenen Jahr und Ann Sophie vor zwei Jahren. Die beiden lagen vor dem Finale in allen Prognosen weit hinten und landeten tatsächlich am Ende jeweils auf dem letzten Platz.

20.39 Uhr: Wer vorgestern das erste ESC-Halbfinale gesehen hat, kennt Isaiah. Der 17-Jährige repräsentiert in diesem Jahr Australien und hat diese Woche zum ersten Mal ein Schneegestöber miterlebt. Der Aborigine, der vorher noch nie in Europa war, zeigte sich schwer beeindruckt: „Ich habe noch nie einen Schneeball geworfen oder draußen im Schneefall gestanden“. Dafür hatte er diesmal leider auch keine Zeit - er hetzte zwischen Proben und Interviewterminen hin und her.

20.35 Uhr: Levina, die deutsche Hoffnung für den ESC 2017, war übrigens heute in der deutschen Botschaft in Kiew zu Gast. Dort traf sie neben dem Botschafter auch den Bürgermeister der Stadt, Ex-Boxer Vitali Klitschko. Von ihm gab‘s den doppelten erhobenen Daumen für die Sängerin. Wenn das mal kein Glück bringt!

20.34 Uhr: In einer halben Stunde geht‘s los, wir tickern uns schon mal ganz langsam warm, hören derweil die größten Hits von Nicole (kleiner Spaß, so masochistisch veranlagt sind wir nicht) und ärgern uns erneut, dass wir keinen Alkohol in Griffweite haben.

+++ 18 Teilnehmer wollen heute Abend die letzten 10 Tickets zum Finale des ESC 2017 lösen, das am Samstag in Kiew stattfindet. Austragungsort des zweiten Halbfinales ist wieder das International Exhibition Centre (IEC) in Kiew. Dort wird am Samstagabend auch das ESC-Finale stattfinden.

+++ Wir haben bereits alle Teilnehmer beim ESC 2017 zusammengefasst.

+++ Das zweite ESC-Halbfinale am heutigen Donnerstag beginnt wieder um 21.00 Uhr deutscher Zeit (wegen der Zeitverschiebung ist es in der Ukraine dann schon 22.00 Uhr Ortszeit). Die ARD zeigt das Event abermals auf dem Spartenkanal One. Außerdem gibt es zwei Live-Streams. tz.de hat bereits zusammengefasst, wie Sie das zweite ESC-Halbfinale heute live im TV und im Live-Stream sehen können (und wie Sie ONE empfangen können).

Zweites ESC-Halbfinale 2017: Ralph Siegel heute mit dabei

+++ Auch Ralph Siegel, der „Mister Grand Prix“ aus Deutschland ist wieder mit von der Partie. Auch wenn er schon zum 25. Mal beim ESC dabei ist und Deutschland in der ESC-Historie schon einige Top-Platzierungen verschafft: Die Wettanbieter sehen sein Lied „Spirit Of The Night“, das er für San Marino geschrieben hat, ganz weit hinten. Und so stellt tz.de die Frage, ob Ralph Siegel heute schon im zweiten ESC-Halbfinale rausfliegt.

+++ Auch Deutschland hat beim heutigen zweiten ESC-Halbfinale Stimmrecht. Das Publikums-Voting und das Jury-Voting haben in den Shows gleich viel Gewicht. ESC-Gewinnerin Nicole, Sängerin Joy Denalane, Musikproduzent Andreas Herbig, Sänger und Songwriter Adel Tawil sowie Sänger Wincent Weiss bilden dieses Jahr die deutsche Jury.

+++ Heute Abend sehen wir schon ein paar Topfavoriten der Buchmacher. Laut Eurovisionworld liegen bei den Wettanbietern die Teilnehmer Kristian Kostov aus Bulgarien (“Beautiful Mess“) sowie Ilinca feat. Alex Florea aus Rumänien („Yodel It!“) vorne.

ESC 2017 in Kiew: Diese Teilnehmer stehen im zweiten Halbfinale am 11. Mai