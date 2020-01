Wer gewinnt das Dschungelcamp 2020? Das sind die Favoriten - ein Kandidat liegt weit vorne

Die Quoten vor dem Endspurt

Wer gewinnt das Dschungelcamp 2020? Diese Kandidaten sind laut den Wett-Quoten die Favoriten auf den Sieg bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“.

Noch fünf Kandidaten sind beim Dschungelcamp 2020 im Rennen.

im Rennen. Laut den Quoten der Wettanbieter gibt es einen klaren Favoriten auf den Sieg am Samstag.

der gibt es einen klaren auf den Sieg am Samstag. Im Halbfinale fliegen am Freitag zwei Kandidaten raus.

Kandidat Quote bei Bet-at-Home Quote bei Bet3000 Quote bei Bwin Prince Damien 1.50 1.50 1.50 Sven Ottke 7.50 10.0 7.50 Danni Büchner 12.0 7.0 12.0 Stand: 25. Januar 2020

Geht es nach den Quoten der drei Wettanbieter Bet-at-Home, Bet3000 und Bwin, dann ist Prince Damien (Link zu tz.de*), der DSDS -Sieger von 2016, der haushohe Favorit auf den Sieg im Dschungelcamp 2020. Mit einer Quote von 1.50 liegt er weit vor den anderen Teilnehmern*. Heißt: Wenn Sie einen Geldbetrag auf seinen Sieg setzen und er holt am Samstag die Dschungelkrone, dann bekommen Sie das 1,5-fache Ihres Einsatzes ausgezahlt. Es sieht derzeit ganz danach aus, dass Prince Damien nach DSDS auch bei der 14. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ der Gewinner wird.

Auch Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow sieht Prince Damien in der Pole Position, wenn es um den Sieg der 14. Staffel geht: „Ich habe mittlerweile einen absoluten Favoriten: Prince Damien“, sagt sie im Interview mit RTL. „Wenn ich den sehe, muss ich strahlen. Er macht mich fröhlich. Er sieht in allem was Positives. Er hilft... und dann mit seiner Liebesgeschichte.“

Was Zietlow meint: Prince Damien hatte am Lagerfeuer erzählt, dass ausgerechnet sein Erfolg bei „Deutschland sucht den Superstar“ seine damalige Liebe zum Gitarristen seiner Band zerstörte. Noch hofft er auf ein Happy End: „Ich habe letztes Jahr so oft geträumt, dass er zurückkommt. Wir sehen uns, ich rufe ihn, er dreht sich um, wir fallen uns in die Arme und alles ist wie früher!“ Offensichtlich sehen die Zuschauer es ähnlich wie die Dschungelcamp-Moderatorin: Prince Damien stand in dieser Staffel noch nie auf der Abschussliste* am Ende einer Folge. Danni versucht auf eine andere fragwürdige Weise sich Stimmen* zu sichern.

Beim früheren Box-Weltmeister Sven Ottke*, den die Wettanbieter auf Platz zwei der Favoriten führen, gibt es immerhin schon das 7,5-fache bzw. 10.0-fache des Einsatzes. Im Falle seines Sieges bekäme man schon eine etwas größere Summe ausbezahlt.

Auf Platz 3 der Favoriten für den Sieg im Dschungelcamp 2020 sehen die Wettanbieter Danni Büchner. Sie zog laut den Wettquoten einigermaßen überraschend ins Finale ein. Die Wettanbieter sahen Sie vor dem Halbfinale mit Markus Reinecke auf der Abschussliste. Dann die Überraschung: Reinecke und Raul Richter flogen am Freitag - entgegen der Wettquoten - aus dem Dschungelcamp.

Danni Büchner zog somit unerwartet ins Finale ein. Was bedeutet: Man sollte nicht völlig kritiklos auf die Wettquoten vertrauen. Demnach kann es auch am Samstag im Dschungelcamp-Finale eine Überraschung geben. Wenn Prince Damien nicht den Sieg holt - und am Ende Sven Ottke oder Danni Büchner die Dschungelcamp-Krone auf dem Kopf tragen.

Einigermaßen überraschend ist mit Danni Büchner eine Kandidatin ins Dschungelcamp-Finale eingezogen, die mit ihrer offensiven Art die Zuschauer polarisierte. Prince Damien und Sven Ottke hielten sich bislang aus Streits heraus. Bis zum Halbfinale: Als Ottke über Danni Büchner sagte, sie solle „verrecken“...

Die drei verbliebenen Kandidaten ziehen ins Dschungelcamp-Finale ein, das am Samstag ab 21.15 Uhr ausgestrahlt wird*.

Update vom 24. Januar 2020: Im Palazzo Versace erholen sich die Dschungelcamp-Kandidaten vom australischen Busch. Doch in dem Luxushotel feiern die Bewohner auch ordentlich - einmal kam es sogar fast zum Eklat in der Hotel-Lobby.

