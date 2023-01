Welche Kandidaten stehen im Dschungelcamp-Finale 2023? Manuel Flickinger mit Ansage

Ex-Teilnehmer der Show

Im Dschungelcamp auf RTL geht es mit großen Schritten aufs Finale zu. Lesen Sie hier, was Ex-Kandidat Manuel Flickinger glaubt, wer es in die letzte Sendung schafft:

Das Dschungelcamp auf RTL erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Zwölf Kandidaten ziehen zu Anfang der neuen Staffel in ein Camp in Australien. An Tag 13 fällt die nächste Entscheidung: Cecilia Asoro muss das Dschungelcamp verlassen. Damit sind noch neun Kandidaten im Rennen: Lucas Cordalis, Claudia Effenberg, Cosimo Citiolo, Gigi Birofio, Papis Loveday, Jolina Mennen und Djamila Rowe können noch Dschungelkönig oder Dschungelkönigin werden.

MANNHEIM24 verrät, welche Kandidaten Ex-Teilnehmer Manuel Flickinger im Finale vom Dschungelcamp 2023 sieht.

Das Dschungelcamp auf RTL wird jeden Tag live auf RTL ausgestrahlt. Nur ein Star kann König oder Königin des Dschungels werden. (fas)

