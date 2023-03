Vorwürfe gegen RTL: Claudia Effenberg nach Dschungelcamp immer noch in Behandlung

„Reinste Katastrophe“

Claudia Effenberg ist stinksauer. Seit dem Dschungelcamp leidet sie an einer fiesen Krankheit und erhebt deshalb schwere Vorwürfe gegen RTL.

Hamburg – Claudia Effenberg (57) gehörte zu den diesjährigen Kandidaten von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Auch wenn das Finale des Dschungelcamp nun schon seit knapp zwei Monaten vorüber ist, leidet sie noch heute an den Folgen ihrer Teilnahme.

Claudia Effenberg leidet noch immer unter den Folgen ihrer Dschungelcamp-Teilnahme

Mit der wohl höchsten Gage aller Zeiten lockte RTL Claudia Effenberg dieses Jahr in den australischen Dschungel. Zwischen Spinnen, Kakerlaken, Ekelprüfungen und unliebsamen Mitcampern musste sich die Frau von Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg (54) beweisen und wurde von den RTL-Zuschauern auf den siebten Platz gewählt.

Während Claudia Effenberg den IBES-Fans wohl eher durch ihre Bolognese-Lüge, die ihr jetzt allerdings einen lukrativen Deal mit Ankerkraut einbrachte, im Gedächtnis bleiben wird, quälen die Dirndl-Designerin noch heute vor allem schmerzhafte Erinnerungen an ihre Zeit im Dschungelcamp.

Wegen Hautkrankheit: Claudia Effenberg erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL

Wie derwesten.de berichtet, hat die 57-Jährige im Rahmen eines Charity-Flohmarktes in Hamburg nun über eine schlimme Krankheit geklagt, die sie seit dem Dschungelcamp plagt. „Im Dschungelcamp hatte ich irgendwie einen an der Klatsche“, so Claudia Effenberg gewohnt offen. Sie habe sich teilweise nicht wiedererkannt und erklärt weiter: „Ich war total abgenervt und kam mit der ganzen Situation nicht zurecht. Das Essen hat mir weniger ausgemacht, das Schlafen fand ich furchtbar, aber das Allerschlimmste waren meine nassen Socken. Ich durfte nur zwei Paar für 14 Tage dabei haben. Deshalb hatte ich eine kleine Krawatte auf die Produktion, weil ich saubere, trockene Socken haben wollte.“

+ Claudia Effenberg leidet noch heute unter den Folgen ihrer Dschungelcamp-Teilnahme © Instagram: claudiaeffenberg & RTL+

Obwohl die Zeit im Camp schon beinahe zwei Monate zurückliegt, sei sie noch heute in Behandlung beim Hautarzt. „Ich habe mir wohl einen Virus eingefangen. Gerade sind meine Füße wieder ansehbar. Davor habe ich sogar im Bett Socken getragen, weil ich das meinem Mann nicht zumuten wollte. Meine Füße waren nach dem Dschungel so aufgeweicht und so matschig, die reinste Katastrophe.“ Ohje!

