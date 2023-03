„Schweißgeruch“-Gate bei „Let‘s Dance“: Sharon Battiste postet „vollgeschwitztes Danke“

Gerüch(t)eküche brodelt

Wegen Christian Polancs vermeintlichem Schweißgeruch soll Sharon Battiste einen anderen „Let‘s Dance“-Partner gefordert haben. Mit einem aussagekräftigen Foto reagiert das Tanzpaar nun auf die Gerüchte.

Köln – Bei „Let‘s Dance“ geht es auf dem Tanzparkett regelmäßig heiß her. Zu heiß? Vergangene Woche kursierte das Gerücht, Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) habe Show-Urgestein Christian Polanc (44) als Tanzpartner absägen wollen. Der Grund: sein angeblicher Schweißgeruch. Doch derartigen Klatsch möchte das RTL-Paar nicht auf sich sitzen lassen – und holt humorvoll zum Gegenschlag aus!

Üble Gerüchte um „Let‘s Dance“-Paar – klagte Sharon Battiste wirklich über Christian Polanc?

Sowohl die „Let‘s Dance“-Kandidaten als auch manch ein Profitänzer geraten in der Freitagabendshow an ihre Grenzen. Doch auch die Trainingseinheit sind nicht ohne: Dort werden die prominenten Laien von den ihnen zu Beginn der Staffel zugewiesenen Tanzprofi in Form gebracht – eine schweißtreibende Erfahrung für beide Seiten! Doch zuletzt wurde die geruchsintensive Körperflüssigkeit bei RTL angeblich zum Politikum.

Sharon Battiste habe sich geweigert, bei „Let‘s Dance“ weiter mit Christian Polanc zu tanzen, will bild.de vergangene Woche erfahren haben. Angeblich rieche der Profi-Tänzer zu intensiv, soll sich die 31-Jährige direkt bei den Show-Verantwortlichen beschwert haben, so die Quelle des Boulevardblatts – für den 44-Jährigen ein Unding: Die Behauptungen seien nicht mehr als „Kinderkacke und Sensationsmacherei“, wütete der langjährige RTL-Tanztrainer (seit Staffel 2 dabei) jüngst bei Instagram.

Schon gewusst? RTL versuchte sich an „Let‘s Dance“-Ableger mit Kindern 2021 bekamen auch die Kleinen bei RTL die Chance, übers Tanzparkett zu fegen: Im Mai 2021 gingen vier Folgen von „Let’s Dance – Kids“ an den Start, die in Sachen Besetzung durchaus mit dem Original mithalten konnten. Die Moderation übernahmen wie in der Hauptsendung Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, auch die Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González war mit an Bord. Ins Fernsehen schaffte es die Sendung allerdings nicht. Sie lief auf RTLs Streamingplattform RTL+ (damals TVNow).

Auf offiziellem „Let‘s Dance“-Account – Sharon Battiste und Christian Polanc reagieren mit Humor

Unterstützung gab es nun auch von Sharon Battiste selbst: Die Bachelorette von 2022 zeigte sich in dem sozialen Netzwerk strahlend an der Seite des „Let‘s Dance“-Lieblings und reagierte in einer Story des offiziellen Instagram-Accounts der Show humorvoll auf die üblen Gerüch(t)e: Das Tanzpaar lasse ein „vollgeschwitztes Danke da“, hieß es unter dem Foto – ein mehr als eindeutiges Statement, mit dem man dem Gemunkel nun endgültig einen Riegel vorschiebt.

+ Auf die Gerüchte um Christian Polancs Gerüchte reagieren Sharon Battiste und der „Let‘s Dance“-Star nun mit Humor und teilen via Instagram „ein vollgeschwitztes Danke“ © Screenshot/Instagram/Let‘s Dance

Nachdem das Paar zuletzt stolze 23 Punkte geholt hatte, steht am Freitag (17. März) die „Disco“-Ausgabe an. Für die wird aktuell fleißig trainiert – und das augenscheinlich ganz ohne Zwist. Den gab es dafür in einer anderen RTL-Kultsendung: Nach einer Sabotageaktion bei DSDS fürchteten mehrere Kandidaten um ihre Gesundheit. Verwendete Quellen: instagram.com/letsdance, instagram.com/christianpolanc, bild.de

