Drama um Iris Klein und Yvonne Woelke: Enttäuschte Freunde veröffentlichen Chats

„Schon zur Anzeige gebracht“

+ © IMAGO/Eventfoto54/INSTAGRAM/Yvonne Woelke MONTAGE Drama um Iris Klein und Yvonne Woelke – belastende Chatverläufe aufgetaucht? © IMAGO/Eventfoto54/INSTAGRAM/Yvonne Woelke MONTAGE

Das Drama um den Ehebruch-Skandal von Iris Klein und Yvonne Woelke findet kein Ende. Lesen Sie hier über enttäuschte Freunde von Woelke, die Chats veröffentlichen, die die Schauspielerin belasten könnten.

Seit Monaten macht dieser öffentliche Streit in Deutschland Schlagzeilen. Das Affären-Drama, in das Peter Klein, Iris Klein und Yvonne Woelke verstrickt sind. Kaum ein Tag ohne neues „Update“ von der betrogenen Iris, dem betrügenden Peter oder Gespielin Yvonne in den sozialen Medien auftaucht, Iris Klein kündigt gar die Scheidung von Noch-Ehemann Peter an. Als man nun dachte, dass die Situation sich etwas beruhigt, veröffentlichen ehemalige Freunde von Yvonne Chatverläufe, die die Schauspielerin belasten dürften.

MANNHEIM24 verrät, was man über Yvonne Woelkes Freunde wissen muss und was sie mit dem Iris Klein zu tun haben.

Sie wenden sich in einem YouTube-Video an ihre Communities und wollen, dass ihre Fans es zuerst von ihnen hören. Die beiden Influencer Denny Peletier und Betti Orth berichten in den vergangenen Wochen auf ihren jeweiligen Kanälen über das Woelke/Klein-Drama. (rah)