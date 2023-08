Unerwarteter Moderatoren-Wechsel bei Sat.1: Marlene Lufen und Daniel Boschmann wechseln

„Volles Haus“ mit neuen Gastgebern

Eigentlich moderieren Marlene Lufen und Daniel Boschmann das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“. Ab heute sind sie jedoch eine Woche lang in der Sendung „Volles Haus“ zu sehen.

Hürth – Seit Februar dieses Jahres zeigt Sat.1 unter der Woche die Nachmittagssendung „Volles Haus“. Moderiert wurde das Lifestyle-Format ursprünglich ausschließlich von Jochen Schropp (44) und Jasmin Wagner (43). Mittlerweile gehören jedoch auch Britt Hagedorn (51), Chris Wackert (34) und Madeleine Wehle (55) zum Gastgeberteam. Als Urlaubsvertretung fungieren Funda Vanroy (46) und Christian Düren (33). Jetzt werden jedoch zwei andere bekannte Gesichter die „Volles Haus“-Couch besetzen.

Marlene Lufen und Daniel Boschmann freuen sich auf ihre Zeit bei „Volles Haus“

Denn wie unter anderem „t-online“ berichtet, gab der zuständige Sender am gestrigen Sonntag überraschend bekannt, dass ab heute (Montag, 14. August) Marlene Lufen (52) und Daniel Boschmann (42) eine Woche lang durch die TV-Show „Volles Haus“ führen werden. Eigentlich moderierten Lufen und Boschmann das „Frühstücksfernsehen“. Die beliebte Morgensendung gab den zwei TV-Gesichtern jetzt jedoch sieben Tage Pause.

„Daniel und ich machen eine Woche Housesitting bei ‚Volles Haus‘. Mal gucken, was wir alles entdecken“, kündigte Marlene Lufen laut Sat.1 an. Boschmann ergänzt: „Wir freuen uns auf eine volle Woche ‚Volles Haus’.“ Warum die beiden zeitweise die Moderation des Nachmittagsformats übernehmen werden, ist nicht bekannt. Möglicherweise wollen Lufen und Boschmann aber einfach mal sieben Tage lang ausschlafen.

Bunter Moderatorenwechsel bei Sat.1: Ab Ende August wieder alles beim alten

Ihre Moderation beim „Frühstücksfernsehen“ wird derweil von Alina Merkau (37) und Chris Wackert, der sonst regelmäßig für „Volles Haus“ vor der Kamera steht, übernommen. Sat.1 scheint seine Show-Gastgeber diese Woche also einmal bunt durchzumischen. Ab dem 21. August soll den Berichten zufolge dann aber wieder alles beim Alten sein.

+ Eigentlich moderieren Marlene Lufen und Daniel Boschmann das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“. Ab heute sind sie jedoch eine Woche lang in der Sendung „Volles Haus“ zu sehen. © Facebook/Sat.1-Frühstücksfernsehen

Apropos TV-News: Am Sonntag war für Schlagerfans wieder allerhand geboten: Stefan Mross präsentierte in der ARD „Immer wieder sonntags“, danach lief im ZDF der „Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel. Wer holte dieses Mal die bessere Quote? Verwendete Quellen: t-online

Rubriklistenbild: © Facebook/Sat.1-Frühstücksfernsehen