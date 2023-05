Überraschung bei den Geissens: Davina Geiss hätte eigentlich Kimberley heißen sollen

Eingebung auf der Toilette

Nicht nur Robert und Carmen Geiss, sondern auch ihre Töchter Davina und Shania sind inzwischen berühmt. Um ein Haar hätte der älteste Spross der „Die Geissens“-Stars allerdings anders geheißen.

Monaco – Verfolgt man das luxuriöse Leben der Geissens, tönt Carmen Geiss (58) inzwischen nicht nur den Namen ihres Gatten Robert „Roooobert“ Geiss (59), sondern spricht auch zur Genüge von ihren Töchtern. Davina Shakira Geiss (19) und Shania Tyra Geiss (18) heißen die Sprösslinge des Jetset-Paares. Beinahe wäre aus Davina aber eine Kimberly geworden, wie diese nun verriet.

Davina oder Kimberly – auf der Toilette entschied sich Robert Geiss

Inzwischen hat der Geiss-Nachwuchs sogar eine eigene TV-Show. In „Davina & Shania – We Love Monaco“ wurden zuletzt unter anderem Shania Geiss‘ überraschend große Brüste von ihrer älteren Schwester thematisiert. Beinahe hätte das Format aber anders heißen müssen, denn bei ihrem Vornamen war man zunächst unentschlossen, erzählte Davina auf Instagram.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, ob Davinas Eltern auch noch einen anderen Namen für sie vorgesehen hatten. „Ja, Kimberley“, antwortete der Promi-Spross und plauderte sogar noch weiter aus dem Nähkästchen. „Mein Vater war mal auf der Toilette, und die Klorolle hieß Kimberley“, erzählte sie. Ob ihn das zu dem Namen inspiriert oder doch wieder abgeschreckt hatte, ließ Davina offen.

Die Geissens starteten ihre TV-Karriere nicht bei RTL2 Seit 2011 können Fans von Carmen und Rooobert deren Alltag im Luxusleben bei „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2 verfolgen. Doch was viele nicht wissen: zuerst waren sie in der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ zu sehen, stiegen jedoch bald wieder aus. Der Unternehmer störte sich zu sehr an dem deutlichen Kontrast zwischen seinem Luxus-Leben und denen, die sich ihre Existenz im Ausland erst noch erkämpfen müssen.

Die Geissen änderten sogar schon ihren Nachnamen

Auch beim Nachnamen war die Unternehmer-Familie unschlüssig. Eigentlich heißen die Vier Geißen – doch das scharfe S bereitete ihnen immer wieder Probleme. „Nicht nur, dass wir auf Reisen regelmäßig in Erklärungsnot geraten, oft wird aus dem ‚ß‘ einfach mal ein ‚B‘“, hatte Robert schon 2019 gegenüber Bunte geklagt. Weiter hatte Carmen erklärt: „Wir haben ‚Geiss‘ draus gemacht. Damit fühlen wir uns wohl, und der Name gehört zu uns.“

+ Dank ihrer Eltern Carmen und Robert Geiss sind auch ihre Töchter berühmt. Ihre Erstgeborene Davina berichtete nun, dass sie beinahe einen anderen Namen bekommen hätte und dass ihr Vater den Ausschlag dazu gegeben hat © RTLZWEI & Instagram / the_real_davina_geiss

So oder so haben es die Geissens geschafft, ihren Namen zu einer Marke zu machen und werden im ganzen Land rege diskutiert. Erst vor wenigen Wochen sorgte Carmen Geiss‘ hängendes Auge für Gesprächsstoff und versetzte die Fans in Sorge. Verwendete Quellen: Instagram / the_real_davina_geiss; bunte.de

