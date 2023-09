Überraschender Sieger im Quotenkampf zwischen „Schlag den Star“ und „Die Hirschhausen-Show“

ProSieben vs. ARD

Am Samstagabend lieferten sich ProSieben und ARD ein spannendes Show-Duell. „Schlag den Star“ oder „Die Hirschhausen-Show“: Welche Sendung konnte mehr Zuschauer begeistern?

Köln – Sowohl das Erste als auch ProSieben setzten am Samstag (2. September) auf Show-Unterhaltung. In „Die Hirschhausen-Show“ drehte sich in der ARD-Primtime in bewährter Quiz-Manier alles um die Frage „Was kann der Mensch?“. Zu den prominenten Kandidaten zählten u. a. Joachim Llambi (59), Vanessa Mai (31) und Jana Ina Zarrella (46). Auch bei ProSieben duellierten sich zwei Stars: Pietro Lombardi (31) und Chris Tall (32) traten bei „Schlag den Star“ in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Ein Showformat ging dabei als eindeutiger Quotensieger hervor.

Deutlicher Sieg in der Zielgruppe: „Schlag den Star“ lässt Konkurrenz hinter sich

Bei „Schlag den Star“ sorgte Pietro Lombardi für einen ordentlichen Lacher, als er beim Promi-Raten Wolfgang Joop (78) mit Philipp Plein (45) verwechselte. Doch nicht nur dieser lustige Zwischenfall konnte das ProSieben-Publikum nachhaltig begeistern. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfolgten laut DWDL 580.000 Zuschauer die XXL-Livesendung und bescherten dem Sender mit einem Marktanteil von 17 Prozent damit den Tagessieg. Das ARD-Format „Die Hirschhausen-Show“ hatte mit 390.000 Zuschauer in dieser Altersgruppe hingegen deutlich das Nachsehen.

Doch nicht nur über den Sieg im direkten Quotenvergleich kann sich ProSieben freuen. Das Duell zwischen Pietro Lombardi und Chris Tall erzielte auch deutlich höhere Einschaltzahlen als die vergangenen „Schlag den Star“-Ausgaben. Die letzte Sendung mit Heiner Lauterbach (70) und Uwe Ochsenknecht (67) holte im August mit 10,2 Prozent nur ganz knapp einen zweistelligen Marktanteil – ein bisheriger Tiefstwert für die Unterhaltungsshow.

„Schlag den Star“ mit Pietro Lombardi und Chris Tall Bereits zu Beginn des Abends startete Chris Tall bei „Schlag den Star“ mit einer Glückssträhne. Die ersten zwei Spiele konnte er direkt für sich entscheiden. Doch im Verlauf des Abends holte sich auch Pietro Lombardi immer mal wieder Punkte, sodass sich das Duell zu einem unterhaltsamen Show-Krimi entwickelte. Nach zwölf Spielen und einem Endstand von 68:12 entschied der Comedian Chris Tall den Wettstreit dann aber klar für sich.

Auch Sat.1 und RTL chancenlos gegen ProSieben

ProSieben konnte sich mit „Schlag den Star“ nicht nur gegen das ARD-Primetime-Programm durchsetzen, auch die privaten Konkurrenzsender hatten im direkten Vergleich keine Chance. Mit „Harry Potter und der Stein der Weisen“ konnte Sat.1 nur 300.000 Zuschauer abholen, bei RTL schauten nur 280.000 Zuschauer den Hollywood-Film „Angel Has Fallen“.

+ Am Samstag trat „Schlag den Star“ im Quotenkampf gegen „Die Hirschhausen-Show“ an: Mit dem TV-Duell Pietro Lombardi gegen Chris Tall schnappte sich ProSieben dabei den Tagessieg © ProSieben & ARD

Ein „Schlag den Star“-Kandidat lieferte sich nicht nur im TV ein Duell: Pietro Lombardi schoss im Netz zuletzt auch gegen Julian Engels (30). Verwendete Quellen: DWDL

Rubriklistenbild: © ProSieben & ARD