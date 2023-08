Überraschender Sieger im Quotenduell zwischen Harald Glööckler und „Die Bachelorette“

Datingshow oder Glamour-Doku?

Am Mittwochabend lieferten sich „Herr Glööckler sucht das Glück“ und „Die Bachelorette“ ein erbittertes Duell um die beste Quote. Der Sieger dürfte überraschen.

Köln – Am Mittwochabend (9. August) war für Fernsehende zur Primetime um 20:15 Uhr abermals ein buntes Programm geboten. Neben den Formaten der öffentlich-rechtlichen Sender – die sich auch zur Sommerzeit großer Beliebtheit erfreuen – legten auch die privaten Sender mächtig vor. Mit „Die Bachelorette“ und „Herr Glööckler sucht das Glück“ gingen um 20:15 Uhr zwei Produktionen aus dem Hause RTL ins Rennen – eine der beiden kam aber eindeutig besser an.

„Die Bachelorette“ oder Harald Glööckler? Quotenduell zwischen RTL und RTLZWEI hat klaren Sieger

Zwar sind beide Formate zweifellos an ein jüngeres Publikum gerichtet als die abendlichen Sendungen in der ARD und im ZDF, unterschiedlicher könnten „Die Bachelorette“ bei RTL und „Herr Glööckler sucht das Glück“ bei RTLZWEI aber trotzdem kaum sein. Ersteres begleitet Singlefrau Jennifer Saro (27) bei ihrer Suche nach der großen Liebe, während zweiteres den extravaganten Alltag von Stardesigner Harald Glööckler (58) dokumentiert.

Wie ein Blick auf die DWDL Zahlenzentrale zeigt, hatte „Die Bachelorette“ bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eindeutig die Nase vorn. Mit 0,46 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,4 Prozent schnitt die Datingshow als drittbeste RTL-Show des Tages ab, knapp hinter „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ um 19:39 Uhr (0,57 Millionen Zuschauer) und „RTL Aktuell“ um 18:44 Uhr (0,54 Millionen Zuschauer).

Während ein beachtliches Publikum Jennifer Saro dabei zusah, wie sie Rosen an ihre Anwärter verteilte, fiel der Abend für Harald Glööcker indessen deutlich weniger blumig aus. In den Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages konnte sich das Format nicht platzieren und wie dwdl.de berichtet, fand die Doppelfolge, mit deren Ausstrahlung die Staffel nun auch offiziell zu Ende ist, insgesamt nur 430.000 beziehungsweise. 450.000 Interessenten.

Die allererste Datingshow Mit „The Dating Game“ lief 1965 beim amerikanischen Sender ABC das erste Mal eine Sendung über Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Das Besondere daran: Die Kandidaten waren von einer bunten Wand getrennt und konnten einander nicht sehen. Bei der Wahl des perfekten Partners musste also voll und ganz auf das Herz gehört werden. (Quelle: Insider.com)

„Die Bachelorette“ beliebt bei jüngerer Zielgruppe, aber ARD und ZDF quotenmäßig unschlagbar

Beim jüngeren Publikum platzieren sich RTL, ProSieben und Co. stets auf den oberen Rängen der Tagesrankings, an die enorme Beliebtheit von ARD und ZDF beim Gesamtpublikum kommen die privaten Sender aber fast nie heran. Am Mittwochabend liefen die meistgesehenen Formate des Tages beide in der ARD – die „Tagesschau“ um 20:00 Uhr (4,44 Millionen Zuschauer) und eine Wiederholung des Spielfilms „Meeresleuchten“ um 20:16 Uhr (4,00 Millionen Zuschauer) – während das ZDF mit einer neun Jahre alten Folge von „SOKO Wismar“ (3,31 Millionen Zuschauer) das Siegertreppchen abrundete.

+ „Die Bachelorette“ oder „Herr Glööckler sucht das Glück“? Ein Format kam am Mittwochabend bei den Zuschauern eindeutig besser an. © Screenshot/RTL+/Die Bachelorette/Folge vom 9. August 2023; Screenshot/RTL+/Herr Glööckler sucht das Glück/Folge vom 9. August 2023 (Fotomontage)

Auch vergangene Woche war im Programm der privaten Sender einiges geboten. Am Freitagabend (4. August) gab es im Quotenduell zwischen RTL und Sat.1 eine bittere Niederlage. Verwendete Quellen: dwdl.de; Insider.com

Rubriklistenbild: © Screenshot/RTL+/Die Bachelorette/Folge vom 9. August 2023; Screenshot/RTL+/Herr Glööckler sucht das Glück/Folge vom 9. August 2023 (Fotomontage)